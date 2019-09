17 de septiembre de 2019

Villacís reclama al resto de los partidos "altura de miras" y "pensar más en los españoles que en sus propios intereses"

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado, después de que Ciudadanos haya planteado un propuesta para la investidura como presidente del Gobierno de Pedro Sánchez con su abstención y la del PP, que "el resto de partidos deberían tener más altura de miras, ser más generoso y pensar más en los españoles que en sus propios intereses".

En declaraciones a los medios tras asistir a un desayuno informativo organizado por Europa Press, la dirigente de la formación de Albert Rivera ha destacado que "hay una demanda y un clamor por parte de todos los ciudadanos" para que los partidos políticos lleguen a un acuerdo sobre el Gobierno de la nación y, "por lo menos", propongan una solución.

"Nos hemos decidido a proponer una solución, somos el único partido que a día de hoy le está dando una esperanza a España de evitar unas elecciones que, desde luego, ni los ciudadanos ni el país se merecen", ha aseverado.

Así, considera que una vez que Ciudadanos ha propuesto una solución, "ahora mismo son otros quienes tienen que decir si quieren nuevas elecciones o quieren evitarle a los españoles unas nuevas elecciones".

"Tenemos una oportunidad porque no se ha acabado el plazo, todavía tenemos tiempo, y es ahora el señor Sánchez quien tiene que decir si realmente quiere nuevas elecciones", ha agregado Villacís, quien se ha preguntado si Sánchez "va a demostrar a los españoles que no sabe pactar ni al centro, ni a izquierda ni a derecha ni con nadie, porque lo que quiere son unas nuevas elecciones".

"Hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos ofrecido una solución, hemos ofrecido un programa de sentido común y de mínimos", ha asegurado, para agregar que "a partir de ahora el resto de partidos deberían tener más altura de miras, ser más generoso y pensar más en los españoles que en sus propios intereses".

Villacís ha recalcado que si Sánchez no acepta la propuesta de Ciudadanos que podría darle el Gobierno, una propuesta que cree que si va a aceptar el PP, estaría "demostrando que no sabe pactar con Podemos, ni con el centro, ni con el PP", porque "no tiene ninguna intención de pactar con nadie y lo único que quiere es unas nuevas elecciones". "Si vamos a nuevas elecciones es por el señor Sánchez", ha zanjado.