19 de julio de 2019

Vox confía en que el desbloqueo de Murcia sea un "empuje" para la investidura de Ayuso en Madrid

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y portavoz de esta formación en el Consistorio de Madrid, Javier Ortega Smith, ha confiado en el que el desbloqueo de la investidura en Murcia sea un "empuje" para que suceda lo mismo en Madrid, de cara a que la popular Isabel Díaz Ayuso sea elegida presidenta regional.

Además, ha asegurado que si fuera por su formación "esta misma tarde" habría plenos de investidura de la derecha tanto en Murcia como en Madrid, aunque hay que ver "qué pasa con PP y Ciudadanos".

Tras la primera comisión del mandato de Transparencia y Participación, Ortega Smith ha sido requerido por la prensa sobre la posibilidad de que haya plenos de investidura en los parlamentos regionales de Murcia y Madrid antes del mes de agosto.

"Eso me gustaría; a ver si podemos descansar todos en agosto y con estos calores más. Pero yo no se lo puedo asegurar, no lo sé. Si por nosotros fuera, esta misma tarde. Ahora vamos a ver qué pasa con PP y Cs", ha expresado a continuación.

Sobre el visto bueno de PP y Cs al documento de investidura propuesto por Vox en Murcia, cuya aceptación supondrá el apoyo de la formación de Santiago Abascal a la investidura del candidato 'popular' Fernando López Miras, Ortega Smith ha mostrado su "alegría" por que ello se produzca.

"Me alegra enormemente que esto se esté produciendo. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles, hemos dado muestras de que somos un partido que tiene claras las ideas y de que haremos lo imposible para que la izquierda sectaria no gobierne. Somo el partido de la mano tendida, hemos buscado las mayores soluciones posibles para que PP y Cs entiendan que Vox ha venido a hacer política de forma distinta pero no por ello excluyente", ha expresado a continuación.

En este sentido ha indicado que "Murcia está ya cerca", pero que espera que el futuro gobierno ya en ciernes "no se frustre por salidas de tono o por circunstancias ajenas a los intereses de los murcianos". Así, confía en que "esa aceptación de PP y Cs de mínimos necesarios para la gobernabilidad en Murcia se concrete y materialice en un pleno de investidura y de gobierno".

Esta situación, ha indicado, espera que sirva como "buen empuje para lograr lo mismo en la Comunidad de Madrid, tan necesaria de que la izquierda no entre en el gobierno". Y es que parece que aquí también está "más cerca", pues "otras veces, por circunstancias ajenas a esa negociación provocan que dé la sensación de que se han estacando". "Soy una persona optimista y estoy seguro de que vamos a lograr ese acuerdo", ha aseverado.

"Estamos mucho más cerca de la solución que alejados de ella, pero ya me gustaría decirles que esta tarde queda suscrito. Confío en que sea más pronto que tarde. Nosotros somos un partido de palabra, decimos que cuando Vox da su palabra no hace falta firmar documentos, aunque a veces otros han incumplido incluso lo que habían firmado", ha expresado a renglón seguido.

Por ello ha indicado que lo importante "no son las formas, ni la firma, ni si se hace en rueda de prensa, si es a dos por un lado, dos por otro... al madrileño le importa el contenido de las políticas, los compromisos". "Allí estaremos en la oposición demostrando que si cumplen con lo pactado tendrán nuestro fiel apoyo, si no, en una leal oposición", ha concluido.