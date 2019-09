Vox se queda solo en su plan contra la violencia intrafamiliar

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha quedado solo en su plan contra la violencia intrafamiliar con críticas desde el PSOE por su "NO-DO trasnochado"; por el "boicot contra el minuto de silencio" mientras "se están matando a las mujeres", en palabras de Cs, y por la "falta de empatía" de una "pandilla de una minoría tan pequeña para un problema tan grande", según Más Madrid.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, no ha conseguido sacar adelante en el Pleno una proposición para elaborar en el plazo de seis meses un plan contra la violencia intrafamiliar. Ha pedido a sus compañeros en el Palacio de Cibeles que abordaran el tema "con calma porque levanta pasiones el tema de la violencia que sufren los compatriotas" y que lo hicieran "dejando de lado la demagogia, el discurso de la mentira en los datos y el silencio de los medios de comunicación". También ha recordado al PP su pacto de investidura.

"Vox se quiere poner con todos ustedes a la vanguardia en la lucha contra la violencia en el ámbito familiar, contra todo tipo de violencia" frente al "consenso de la ideología progresista sobre la llamada violencia de género" que olvida "la discriminación y el silencio al que se somete a una parte de la población que también es víctima", ha argumentado el también secretario general de Vox y diputado.

Ortega Smith ha rechazado las etiquetas de machista y homófobo que dice que le quieren colgar y ha declarado que el INE les da razón con datos como los que señalan que en 2017 un total de 4.313 mujeres sufrieron violencia y 2.596 hombres. "Hay que proteger a todas las víctimas, con independencia de que sean hombres o mujeres, de que la mujer víctima tenga pareja lesbiana o que sufra violencia por sus padres o hijos", ha resumido.

ORTEGA SMITH A LA CÁMARA: "NO SEAN NEGACIONISTAS"

"No sean negacionistas", ha espetado a todos los grupos políticos reclamándoles que "no nieguen que es tan reprobable el crimen contra una mujer como contra un hombre". Ahí es donde ha enmarcado la pancarta con la que acudieron al minuto de silencio por la última víctima de violencia machista asesinada en Madrid, a pesar de que "algunos se alarman por escuchar que la violencia no tiene género".

El delegado de Familias, Igualad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, le ha presentado una transaccional --"trabajar de manera consensuada una hoja de ruta para combatir la violencia contra las mujeres para mostrar un mensaje de unidad en la lucha contra esta lacra"--, rechazada por Vox por considerarla una enmienda "trampa". El concejal de Cs ha asegurado a Ortega Smith que todos los grupos comparten la preocupación "por todas las violencias" y ha remarcado la existencia de una específica, la cometida contra las mujeres por el hecho de serlo.

Sobre la violencia intrafamiliar, Aniorte ha recordado a los de Vox que el Ayuntamiento cuenta con dispositivos para abordarla como los Centros de Apoyo a la Familia (CAF), en marcha desde hace quince años, y los Centros de Apoyo a la Infancia y la Adolescencia (CAID), con treinta años a sus espaldas. Incluso les ha invitado a conocerlos con él. También les ha trasladado que trabaja en un plan por la familia.

La portavoz del área del PSOE, Maite Pacheco, ha subido al estrado para recordar a Vox que las actuaciones contra la violencia intrafamiliar ya están recogidas en el Código Penal, donde no hay ideología alguna, y ha cargado contra su "retroceso al negar la violencia estructural contra las mujeres", por lo que les desea "la soledad política" y el rechazo absoluto a sus "soflamas populistas que socavan los derechos humanos".

"Escucharles me recuerda a un NO-DO trasnochado que aburre e indigna cuando en Madrid hay mujeres que son asesinadas salvajemente, y delante de sus hijos", ha lanzado Pacheco, que ha recordado el nombre de las últimas víctimas, "Adaliz, 31 años, asesinada por un hombre, y Estrella, 63 años, asesinada por un hombre".

"EL ESPECTÁCULO DEL CAREO"

"La violencia tiene género y nombre pero usted prefiere enardecer versiones sesgadas para su discurso del odio", salpicado por el "espectáculo del careo del jueves, toda una metáfora del gobierno, con Vox "socavando los avances democráticos para buscar un nicho diferenciador del PP".

Para Pacheco, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, es incapaz de "priorizar entre un asunto menor como que le gustaría que le hubieran avisado de la pancarta y otro en el que dice que no cree en la violencia de género", ha declarado la edil, que también ha afeado la "impasibilidad" de Cs en un segundo plano "para seguir en el gobierno".

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha criticado "el numerito que hicieron en el minuto de silencio para negar la violencia contra las mujeres" para pasar a aportar cifras: las 35.000 condenas en 2018 por violencia machista y sexual y que cuatro mujeres denuncian una violación al día, esto es, que se comete una violación cada ocho horas.

"PACTAR CON QUIEN QUIERE NEGAR QUE LAS MUJERES VIVAN LIBRES"

Maestre no entiende "la falta de empatía" de Vox pero tampoco la actitud de PP y Cs, "dispuestos a pactar con negacionistas, a transaccionar con quien quiere negar a las mujeres vivir libres y seguras". "Han entrado en el marco de la extrema derecha populista con una pandilla minoritaria que niega un problema tan grande", ha lamentado la edil, mientras que en la pantalla del Pleno se proyectaba el nombre y la edad de las mujeres asesinadas por violencia machista.

El delegado Aniorte ha aconsejado a Ortega Smith que deje los mítines y que acepte su propuesta de reunión, que ha vuelto a ofrecer, "tras cinco mensajes, tres de voz y un correo electrónico". Cree que en el fondo tienen "miedo" porque pueden descubrir que comparten puntos en común en el plan que les pone encima de la mesa. Para terminar ha añadido que la gente "está cansada de tanta pancarta" y ha cargado contra "el boicoteo al minuto de silencio".

Tampoco Vox ha conseguido sacar adelante una moción de urgencia ya que ningún otro grupo de la Corporación madrileña les ha apoyado en una iniciativa en la que proponían que en la pancarta del Ayuntamiento tras cada asesinato por violencia de género se incluyera el lema 'Contra la violencia intrafamiliar'.