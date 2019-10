Vox quiere eliminar de ley LGTBI que personas 'trans' participen en competiciones deportivas del género autopercibido

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha exigido este jueves que se elimine de la Ley de protección integral contra la LGTBIfobia que se elimine el artículo que permite que personas 'trans' participen en competiciones deportivas del género autopercibido.

En la sesión de control en la Asamblea de Madrid, la diputada de esta formación Alicia Rubio ha sostenido que como profesora de Educación Física conoce bien "las enormes diferencias que la testosterona produce en los cuerpos y en el rendimiento físico".

Por ello, considera una "injusticia" para las mujeres que estas y hombres compitan en las mismas categorías porque "las capacidad físicas son inferiores por pura biología". "Hacerlo sería el principio del fin", ha lanzado.

En este punto, ha incidido en que "los cuerpos esculpidos con testosterona de las personas xy quedan condicionados a un mayor rendimiento y tamaño, aunque luego se disminuya artificialmente su segregración, su motor aeróbico es mayor, su tren superior más potente, poseen un 40 por ciento más de masa muscular y sus ligamentos son menos laxos lo que produce menos lesiones".

A estas palabras, ha contestado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, que ha espetado que no sabe al escucharla si lo que le molesta en la normativa LGTBI o las propias personas 'trans'.

"Si le molesta la ley tendrá que aglutinar una mayoría para cambiarla, que afortunadamente no tiene, y si lo que le molesta son las personas no va a cambiar ni una sola de ellas. La transexualidad no se elige y por supuesto no se corrige ni se cura", ha defendido.

Aguado ha reivindicado que esto no es "una fábrica donde ha fallado una tuerca" y que, para lo que la diputada es una "anomalía", para él se llama "diversidad". En este punto, ha remarcado que el Gobierno regional va a defenderla frente "al pensamiento único" así como "la libertad de todos los ciudadanos" frente a aquellos que quieren imponer su verdad.

En este sentido, ha desgranado que van a elaborar protocolos específicos para las personas 'trans' en el deporte, se va a exigir que se impidan conductas lgtbfóbicas en sus competiciones y se garantizará que en las instalaciones de la Comunidad se usen en concordancia con el género autopercibido por los usuarios.