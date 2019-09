17 de septiembre de 2019

Vox reprocha a Almeida "tibieza" a la hora de afrontar Madrid Central y el nuevo plan anticontaminación

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha reprochado este martes al regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, "tibieza" a la hora de afrontar Madrid Central y el nuevo plan anticontaminación.

"Hay tibieza para enfrentar Madrid Central. Nosotros decimos que hay que cerrarlo y eso fue lo que se dijo por PP en campaña, y proponer medidas alternativas para rebajar la contaminación", ha expresado el edil tras asistir al desayuno informativo de Almeida con Europa Press.

Ha celebrado que haya hablado de reducir la contaminación en toda la capital "con medidas alternativas, como es por ejemplo un plan de construcción de aparcamientos disuasorios".

Por otra parte, ha alabado la "claridad" de Almeida en su discurso, y ha apuntado que "ya era hora de dar la cara y hablar con claridad, que no busquen evasivas, que no anden por las ramas". "Lo que he escuchado, en su inmensa mayoría, coincide con el acuerdo de investidura", ha celebrado.

Asimismo ha valorado de forma positiva el Plan de Acción Preferente contra la venta ambulante ilegal por el que cuando cualquier policía municipal observe en algún punto de la ciudad que se están produciendo estas ventas ha de proceder a intervenir de forma inmediata.

"La Policía tiene el deber de cumplir la ley, y que ese eslabón del tráfico de personas se termine con la incautación del material en los pisos almacén y luego en la vía pública", ha concluido.