20 de agosto de 2019

El 75% de los conductores está dispuesto a gastarse hasta 2.500 euros en extras para el coche

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 75% de los compradores de coches estaría dispuesto a gastarse un máximo de 2.500 euros en extras para el vehículo, mientras que el 25% restante invertiría más dinero en equipamiento adicional, según los datos estraídos del último estudio de Trive.

El GPS, el asistente de carretera y el de aparcamiento o la frenada de emergencia son los elementos de equipamiento y accesorios tecnológicos favoritos de los españoles y por los que están dispuestos a invertir más dinero a la hora de adquirir un coche.

Por otra parte, hasta un 30% de los usuarios asegura que no adquiriría un coche que no estuviera totalmente equipado, y seis de cada diez señalan que les gusta que el coche posea extras, aunque si no tenerlos abarata su precio final pueden prescindir de ellos. Solo a un 10% no le interesa los extras y compra el modelo más básico del coche.

Respecto a las tecnologías en automoción, cinco de cada diez encuestados consideran que las cámaras de control perimetral del coches serán las tecnologías más útiles en su día a día.

Los sistemas de reconocimiento facial y movimientos que puedan indicar fatiga o somnolencia son otros de los sistemas más útiles para el 37%, seguido de carreteras conectadas con los vehículos para interactuar con ellas ante peajes, retenciones o cambios de velocidad, tal y como afirma el 31% de los encuestados.