18 de julio de 2019

El mercado de ocasión se dispararía un 25% con plan de incentivo que contemple vehículos usados

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mercado de automóviles de ocasión se incrementaría un 25% en caso de que el Gobierno ponga en marcha un plan de incentivo a la compra de coches que incluya también al vehículo usado, según recoge el último Libro Blanco del VO, realizado por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).

El documento indica que uno de cada cuatro potenciales compradores de coches usados ejecutaría la compra en caso de que existiera un programa de incentivo al achatarramiento que respete la neutralidad tecnológica e incluya al usado 'joven'.

El Libro Blanco del VO, presentado este jueves en Madrid, resalta, de esta forma, la necesidad de implementar medidas "estructurales no vinculadas a los Presupuestos que insuflen confianza a los consumidores", ya que, de lo contrario, las ventas continuarán bajando, en línea con la reducción del ritmo que está experimentando el mercado de ocasión.

El presidente de Ganvam, Raúl Palacios, durante la presentación del documento, indicó que la puesta en marcha de medidas para dinamizar la demanda de vehículos de ocasión "tendrá también un impacto positivo en la renovación del parque", puesto que, al promover el achatarramiento, se retirarán de la circulación los coches más antiguos y contaminantes.

Palacios defendió, a su vez, la relevancia de que este plan mantenga una neutralidad tecnológica, dado que casi la mitad de los conductores reconoce no tener intención de comprar un coche eléctrico o híbrido en el corto plazo por su elevado precio.

El directivo subrayó que esta realidad contrasta con la intención de las administraciones de "forzar" la electrificación del parque, prohibiendo los vehículos de combustión tradicional, sin llevar a cabo antes una "transición ordenada".



REVISIÓN A LA BAJA DE LAS PREVISIONES

Por otro lado, la Asociación, ante el menor ritmo de ventas de vehículos usados, ha revisado a la baja su previsión para el cierre del año, de forma que estima que las entregas de este tipo de modelos se mantengan en la misma línea que en 2018, en comparación con la previsión de principios de año, que anticipaba un crecimiento del 4%.

"Si no se revierte la situación actual, el mercado de ocasión cerrará el año estable", aseguraron desde Ganvam, por lo que demandaron la puesta en marcha de un programa de incentivo que impulse las entregas de coches de segunda mano.

Por otra parte, el Libro Blanco del VO señala que los españoles "no conciben" la movilidad sin el coche en propiedad. Así, el 71% de los conductores, dos puntos más que en la edición anterior, no está dispuesto a usar el 'car sharing' como alternativa a la compra de un coche.

El documento destaca que la conducción compartida se consolida como un complemento al coche en propiedad, pero no como algo que lo sustituya. En esta línea, el 91,5% de los encuestados, frente al 80% de la edición pasada, apunta que la existencia de soluciones de 'car sharing' no influye en su decisión de compra, con un 86% que dice no haber usado nunca este tipo de servicio.

EL PRECIO, EL FACTOR CLAVE

El Libro Blanco del VO resalta que los compradores de coches usados se fijan en el precio como principal factor a la hora de decantarse por un modelo, aunque un 34% (25% en 2018) asegura que pagaría "un poco más" a un vendedor profesional a cambio de un vehículo "fiable".

En esta línea, el kilometraje del coche de ocasión también tiene un papel relevante en la decisión de compra del cliente, como el tercer factor más destacado, por detrás de aspectos como el precio y la seguridad.

Por otro lado, el Libro apunta que Internet es la vía más habitual para recurrir a la oferta de un desconocido, de forma que el 65,9% de las operaciones se inicia a través de las aplicaciones de compraventa entre particulares, desplazando, de esta manera, a los tradicionales anuncios en prensa.