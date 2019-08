OK Group facturó 309 millones de euros en 2018, un 32% más que en el año anterior

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo empresarial especializado en movilidad OK Group, que posee OK Cars y OK Rent a Car, facturó 309 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 32% respecto al año anterior y el mayor crecimiento de su historia.

El fundador y presidente ejecutivo de OK Group, Othman Ktiri, ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos, señalando que el grupo está mostrando una buena capacidad para leer hacia dónde se dirige el futuro de la movilidad y a las nuevas formas de consumir de los usuarios.

"Una de nuestras diferencias reside en nuestra capacidad para controlar el 100% del ciclo de vida de nuestros vehículos: desde nuestro pedido al fabricante hasta la venta y distribución de nuestros vehículos, pasando por el alquiler vacacional y el renting flexible", ha añadido Ktiri.

Tras un continuado proceso de crecimiento que se ha desarrollado de forma paralela entre todas sus divisiones, el grupo alcanzó un resultado operativo (Ebitda) de más de 44 millones de euros, un aumento del 38,6% respecto a 2017.

El grupo empresarial, nacido en Mallorca en 2005, prevé seguir expandiendo de manera sostenible y rentable su oferta de servicios en movilidad, que ya se distribuye por más de 30 oficinas situadas en las principales ciudades de España y Portugal. El presidente ejecutivo del grupo empresarial ha asegurado que, además de España y Portugal, Ok Group estará presente en un nuevo país en menos de dos años.