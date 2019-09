El Volkswagen T-Cross, galardonado en el Automotive Brand Contest 2019

PAMPLONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Volkswagen T-Cross ha obtenido el primer premio con la distinción 'Best of Best' en la categoría 'Exterior Volume Brand' del Automotive Brand Contest 2019, un concurso anual que valora el diseño de los automóviles.

Además, el vehículo fabricado en Navarra se ha alzado con el segundo puesto ('Winner') en la categoría 'Interior', en la que el Passat logró el primer puesto ('Best of Best').

El Automotive Brand Contest es el único concurso de diseño neutral e internacional dentro del sector del automóvil que premia productos y diseños extraordinarios. Dirigido por el Consejo de Diseño Alemán creado en 1953 por el Bundestag, el jurado está compuesto por representantes de los medios, del diseño y de la comunicación de marcas y de las universidades.

La marca Volkswagen ha recibido un total de seis galardones entre las categorías 'Concepts', 'Interior' y 'Exterior Volume Brand'. En todas ellas, la marca Volkswagen se ha podido hacer con el primer premio, que recibe el nombre 'Best of Best'. En referencia al T-Cross, el equipo de expertos puso de manifiesto "el dominio del coche en términos de diseño" dentro del segmento de SUV compacto al que pertenece", ha destacado la empresa en un comunicado.

Además del T-Cross y del Passat, el ID.ROOMZZ también fue distinguido con el máximo reconocimiento 'Best of Best' en la categoría 'Concepts', mientras que el estudio del ID.BUGGY fue reconocido con el segundo puesto como 'Winner'.

El jurado enfatizó en el ID.ROOMZZ "la continuidad con la que Volkswagen se dirige hacia la conducción con cero emisiones y la demostración año tras año de la seriedad e intensidad con la que trabajan en ello". El Passat fue descrito como "joya de los diseñadores de Volkswagen", así como un "hito en el camino hacia la conducción autónoma".

Klaus Bischoff, jefe de Diseño de la marca Volkswagen, fue el encargado de recoger los galardones en el marco de la Feria Internacional del Automóvil (IAA) de Frankfurt. "Ahora mismo estamos viviendo los años más apasionantes y exigentes en lo que al diseño del automóvil se refiere. Estos premios tan prestigiosos son un maravilloso reflejo del trabajo de nuestro equipo de diseño en todo el mundo", ha subrayado.