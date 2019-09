¿Cómo sé si llevo bien a los niños dentro del coche?

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

En 2017 fallecieron por accidente de tráfico 35 niños y 346 fueron heridos hospitalizados. Aunque la cifra se ha reducido más de la mitad desde 2008, dos de cada tres pequeños no viajan de forma correcta dentro del coche, según la organización britanica Child Seat Safety. Para reducir el 75% del riesgo de muerte y el 90% el de lesiones, es recomendable seguir estas diez pautas básicas:

1. La silla homologada y a la altura y peso del pequeño: con el crecimiento, hay un momento en el que la silla quedará pequeña. Por este motivo, en el mercado se venden sillas con dos normativas diferentes, la más conocida, ECE R44/04, hace referencia a los distintos grupos de Sistemas de Retención Infantil (SRI) según el peso del niño, y la nueva norma i-Size (ECE R129 i-Size) en función de la altura.

2. ¿Puede ir en el asiento del copiloto?: si los asientos traseros están ocupados por otros niños o si el coche no dispone de plazas traseras y es posible instalar la silla infantil, sí. De lo contrario, te pueden multar con 200 euros y retirada de tres puntos del carné de conducir. Una vez hechas las comprobaciones, hay que asegurarse de que el airbag frontal del copiloto esté desconectado si la silla está en sentido inverso a la marcha.

3. Uso de sillas antiguas o con impactos: en un accidente donde se han producido fuerzas de desaceleración fuertes, la silla puede sufrir daños graves aunque no se detecten a la vista. Desde el Real Automóvil club de España (RACE) recomiendan sustituir la silla para reducir el riesgo, también para aquellas de más antigüedad, ya que pueden ver reducidas su eficacia por la pérdida de propiedades de los materiales y el uso.

4. Los asientos traseros son los más seguros, especialmente la plaza central si dispone del anclaje, o la derecha, detrás del copiloto. Los niños con altura igual o inferior a 1,35 metros deben viajar en la silla infantil homologada.

5. Una vez colocados, hay que asegurarse de que el arnés está bien tensado, un truco para comprobarlo es pellizcar la cinta. Si se puede, se debe ajustar un poco más. Además, deben ir sin abrigos ni mochilas, dado que reduce la protección en caso de colisión y dificultan el funcionamiento del arnés.

6. No descuidar los trayectos cortos: los desplazamientos cortos, como llevar a los niños al colegio, acumulan el mayor número de conductas de riesgo. Según RACE, el 37% de los conductores reconoce haberlo llevado sin silla en alguna ocasión. Otros dejan que los más mayores se abrochen solos, sin comprobar si lo han hecho correctamente.

7. Cuidado con los juguetes: aunque no hay referencia expresa en la normativa de tráfico, Jorge Castellanos, responsable de Seguridad Vial de RACE, recuerda que el artículo 18 obliga a que los objetos que llevemos no interfieran con el conductor, "por lo que ante cualquier objeto que sea voluminoso, de peso, no esté bien sujeto... un agente puede interpretar que no cumple con lo establecido por este artículo".

8. Sillas en los taxis ¿son necesarias?: la legislación obliga ir con silla únicamente en viajes por carretera, por tanto, en áreas urbanas el responsable será el adulto que viaje con el niño. Aun así, es recomendable que los padres o tutores del menor lleven los sistemas de retención infantil para prevenir lesiones en caso de accidente.

9. Predicar con el ejemplo: para crear conciencia sobre la importancia del cinturón, es clave la educación vial. El cinturón es obligatorio para todos y los niños imitarán la conducta de los padres.

10. En caso de accidente: siempre que sea posible, hay que sacar a los pequeños del coche siniestrado. Salvo riesgos inminentes, nunca hacerlo en brazos, ya que se podrían provocar lesiones graves.