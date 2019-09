Aviso amarillo por lluvias y viento para el miércoles y naranja para el jueves en la Región de Murcia

MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido boletines de fenómenos meteorológicos adversos por lluvias que este miércoles podrían llegar a los 15 litros por metro cuadrado en una hora (aviso de nivel amarillo) y que el jueves pueden llegar a los 40 litros en una hora y a los 100 en 12 horas (aviso de nivel naranja). La Aemet ha emitido también aviso amarillo por viento para el miércoles.

Concretamente, el aviso amarillo del miércoles se extiende desde las 18.00 del día 11 de septiembre a las 00.00 horas del jueves en el Altiplano y Vega del Segura. Un episodio de lluvias que continuará el jueves con mayor intensidad y persistencia.

Además, la Aemet informa de aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en el Campo de Cartagena y Mazarrón, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, desde las 16.00 a las 21.00 horas.

De hecho, el jueves, según informan fuentes de la Aemet, el aviso se extenderá de las 00.00 del jueves a las 00.00 horas del viernes en el ámbito geográfico de Murcia, continuando el episodio de lluvias, igualmente, durante el día siguiente.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias aconsejan ante una situación de riesgo provocada por una tormenta en el campo, buscar un lugar donde cobijarse, como un coche o un edificio, evitando permanecer al aire libre, sobre todo en praderas y lugares muy abiertos.

RECOMENDACIONES EN CASO DE TORMENTAS

Si se está lejos de un refugio adecuado, mantenerse alejado de las masas de agua y de los objetos altos. Encuentre un lugar bajo o una depresión del terreno pero no se tumbe en el suelo; o evitar permanecer en lo alto de las colinas y no refugiarse debajo de árboles, en particular si están aislados o de los más altos.

Alejarse de alambradas, verjas, vías del tren y otros objetos metálicos, al igual que de zonas ricas en mineral de hierro. En caso de ir conduciendo y verse sorprendido por una tormenta, recuerda que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En todo caso, aconseja disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

El '1-1-2' recuerda que en la calle, el abrigo de los edificios protege del riesgo de las descargas y dentro de casa, cuidar que no se produzcan corrientes de aire, pues éstas atraen los rayos. De ahí la recomendación de cerrar puertas y ventanas en caso de tormenta. Igualmente, evitar tomar un baño o ducha, ya que el agua es una buena conductora en caso de tormenta eléctrica.

También aconseja proteger los electrodomésticos, ordenadores, desenchufándolos para evitar que sean dañados por una subida de tensión o que ocasionen descargas eléctricas.

Asimismo, en caso de sorprendele una tormenta y empezar a llover de manera torrencial, recomienda tomar determinadas precauciones, como no atravesar con su vehículo los tramos que estén inundados. La fuerza del agua puede arrastrarle al hacer flotar el vehículo.

También es importante localizar los puntos más altos de la zona donde se encuentre, ya que puede necesitar dirigirse a ellos en caso de posible inundación.

Si es posible, Emergencias aconseja intente sintonizar las emisoras de radio locales para informarse de las predicciones meteorológicas en la zona en que se encuentre.