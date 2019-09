12 de septiembre de 2019

Ayuntamiento de Archena habilita el pabellón deportivo municipal para acoger a desalojados por las lluvias

ARCHENA (MURCIA), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha informado que se han habilitado las dependencias del pabellón deportivo municipal 'Joaquín Fontes' para acoger a los desalojados de de las viviendas afectadas por estas fuertes lluvias caídas en las últimas horas.

Es un punto de Atención de Emergencias, que ya cuenta con los medios e infraestructuras suficientes para pasar el resto de horas que dure la tormenta y hasta que la situación vuelva a la normalidad, han informado fuentes municipales.

La primera edil ha señalado que sigue manteniendo la alerta roja hasta el viernes y que las medidas puestas en marcha desde el miércoles dentro del Plan de Emergencias Municipal siguen operativas al cien por cien, así como la Comisión Técnica Municipal que permanece reunida de forma permanente para ir solucionando problemas e incidencias.

Por último, la alcaldesa ha rogado encarecidamente a todos los residentes del municipio que si no no son por causas necesarias no salgan de sus domicilios en las próximas horas.