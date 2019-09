Ayuntamiento de Murcia despliega a la totalidad de efectivos municipales ante una alerta roja "sin precedentes"

MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha desplezado un dispositivo de seguridad compuesto por más de 1.000 efectivos coordinados entre Bomberos de Murcia, Policía Local, Protección Civil, Aguas de Murcia, el servicio de alumbrado, limpieza, urbanismo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS), así como parques y jardines, ante los avisos de fenómenos meteorológicos adversos de nivel rojo por lluvias que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días.

Así lo ha anunciado el alcalde de Murcia, José Ballesta, quien ha convocado esta tarde el Gabinete de Crisis ante la alerta roja declarada por la AEMET para mañana jueves y este viernes, y ha informado de que "hemos desplegado a la totalidad de efectivos y servicios municipales en un dispositivo integrado por más de 1.000 efectivos coordinados".

José Ballesta ha informado de que "se trata de una alerta roja sin precedentes desde que asumimos responsabilidades en este Ayuntamiento. Desde el año 2015 hemos vivido 17 episodios de alerta por fenómenos meteorológicos adversos, pero nunca habían pasado del nivel naranja".

Así, ha precisado, "el momento más crítico se vivirá entre la 1.00 y las 2.00 horas de la madrugada del jueves al viernes, según las predicciones de la AEMET, cuando se registrarán 67 litros por metros cuadrado en una hora", una cantidad que sobre la que "no existenten precedentes en el municipio", ha puntualizado el regidor.

Con todo, el alcalde ha mandado un mensaje "de tranquilidad a las vecinas y vecinos del municipio de Murcia: todos los efectivos municipales se encuentran en alerta y el Gabinete de Crisis permanece en activo y volverá a reunirse". De este modo, "tanto los sistemas preventivos, paliativos, como los sistemas de actuación inmediata están en marcha en este momento en todo el municipio" y ha recomendado que "ante cualquier situación de riesgo llamen al 092 o al 112".

Además, el Ayuntamiento recomienda a los murcianos, mientras permanezca activada la alerta, no utilizar vehículos particulares, no atravesar las ramblas o calles con agua, respetar los puntos cortados y no establecer vehículos en zonas inundables.

El dispositivo cuenta con prácticamente la totalidad de efectivos de la Policía Local, muchos de ellos incluso se han presentado voluntariamente para incorporarse al dispositivo aunque no se encontraban de servicio "para cualquier situación que se produzca". Se ha reforzado la Sala del 092 para atender llamadas y se están controlando "todos los puntos susceptibles de generar problemas: ramblas, cruces...", que se están señalizando y balizando.

Por parte de los bomberos, se ha reforzado la plantilla con 18 personas más, lo que ha permitido componer los cinco equipos habituales en el Infante, además de tres que se han incorporado a esta base y otros tres que trabajarán desde Espinardo, que van a trabajar 24 horas.

Además, Protección Civil también ha puesto sobre aviso a todos sus voluntarios, que se han dividido en cuatro turnos de 26 personas y que se distribuirán entre Murcia, Alquerías, Torreagüera y El Palmar.

Tráfico ha activado a todos sus servicios, por lo que habrá siete equipos de mantenimiento y la Sala de Tráfico se ha reforzado con más de 30 personas que atenderán todo el municipio.

El equipo de trabajo que tendrá Aguas de Murcia para afrontar las posibles incidencias que surjan derivadas de las precipitaciones previstas será de un total de 98 personas. Contará además con un despliegue de medios especiales a disposición de la emergencia, como vehículos especializados, camiones eléctricos, grupos electrógenos de diferentes potencias y grupo de bombeo portátil para achiques, entre otros.

El Servicio de Limpieza Viaria ha modificado su programa de trabajo activando el personal para el episodio de fuertes lluvias. Así, se encargarán de la limpieza durante estos días aproximadamente 70 personas, así como 42 para pedanías. A este personal hay que añadir la maquinaria y medios extraordinarios si la circunstancia lo requiere. En total, el Servicio de Limpieza dispone para limpieza y arrastres 277 peones, 19 conductores y 104 peones especialistas.

El servicio de mantenimiento de Alumbrado Público estará reforzado con la actuación de cuatro equipos de trabajo dotados con camión con plataforma elevadora, camión grúa y asistencia de 1 encargado y más de 50 operarios.

Por su parte, Parques y Jardines ha llevado a cabo la revisión de sus imbornales en las más de mil zonas verdes del municipio de Murcia. Para este dispositivo especial contará con 70 trabajadores, entre los municipales y los de la concesionaria STV, además también de vehículos especializados. Unas 50 personas están ya activas y mañana se incorporarán 250 trabajadores más.

También el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) estará en alerta para atender las necesidades básicas de las personas que lo precisen, para quienes se han habilitado plazas en residencias, como se ha señalado antes.

Además, se han habilitado plazas en residencias y albergues para personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad "y de manera excepcional el pabellón Cagigal, garantizando un refugio seguro ante cualquier situación de riesgo". También se ha habilitado un servicio de comidas para aquellas personas que tuvieran que abandonar sus casas.

ACTOS SUSPENDIDOS O APLAZADOS DE LA FERIA

Con motivo de la Feria, se han suspendido o aplazado los actos y eventos al aire libre mientras se prolongue la alerta roja. Actualmente, permanecen abiertos los Huertos y el recinto de la Fica, ya que las previsiones meteorológicas para esta noche no son de riesgo "pero se clausurarán en cuanto las predicciones indiquen lo contrario", ha apuntado el alcalde.

Además, se van a cerrar todos los accesos al río Segura (escaleras y rampas) y a los parques y jardines del municipio "que tengan peligro de caída de arbolado".

Por otro lado, las clases permanecen suspendidas en los centros educativos de infantil, primaria, secundaria y las dos Universidades. También se han cerrado las escuelas infantiles y los centros de estancias diurnas y de conciliación.