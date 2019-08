27 de agosto de 2019

El episodio de fuertes lluvias previsto para hoy no deja incidencias en el municipio de Murcia

MURCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El episodio de fuertes lluvias previsto para la jornada de hoy está pasando sin incidencias. De hecho, no se prevén lluvias durante las próximas horas, a pesar de que la alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología se mantiene activa hasta las 18.00 horas.

La pedanía de Los Ramos es la zona del municipio donde más agua se ha recibido. Así, el pluviómetro que controla en esta localidad la empresa Aguas de Murcia, que cuenta con 22 en todo el municipio, ha recogido un total de 3 litros en las últimas 12 horas en Los Ramos.

Policía Local no ha tenido que hacer ningún servicio relacionado con el fenómeno de lluvias, al igual que los bomberos, que tampoco han tenido que salir en estas horas de alerta por aviso naranja.

Para hacer frente a las posibles incidencias que se puedan producir, más de 500 efectivos pertenecientes a los cuerpos y equipos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, alumbrado, parques y jardines, urbanismo, el SEMAS y limpieza viaria trabajan coordinados y bajo el mando del comité de emergencia que ha reunido esta mañana el alcalde, José Ballesta. En el caso de empeorar la situación, algo que en principio no se prevé, y se produzcan arrastres, se ampliaría el personal alcanzando los mil.

La Agencia Estatal de Meteorología elevó ayer el nivel naranja su aviso de fenómenos meteorológicos adversos por lluvias previstas para este martes, hasta las 18.00 horas, que pueden llegar a los 40 litros por metro cuadrado en una hora en la Vega del Segura, Campo de Cartagena y Mazarrón y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

En la reunión de trabajo, a la que han asistido concejales del equipo de Gobierno, se ha establecido el dispositivo de coordinación entre Bomberos de Murcia, Policía Local, Protección Civil, Aguas de Murcia, el servicio de alumbrado, limpieza, urbanismo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS), así como parques y jardines.

Por el momento, la jornada transcurre sin incidencias y se encuentran preparados más de 500 efectivos para trabajar en los posibles daños que se puedan producir por el episodio de fuertes precipitaciones.

EFECTIVOS DESPLEGADOS

Las unidades operativas de Policía Local, tanto para ciudad y pedanías, están revisando periódicamente, de acuerdo con el avance de las precipitaciones, todos aquellos lugares donde puede haber riesgos por acumulaciones de agua o cortes de carreteras y calles por la existencia de ramblas o pasos naturales de aguas pluviales. Un total de 119 efectivos de la Policía Local componen este dispositivo especial por fenómenos atmosféricos, que comenzó anoche y continúa hasta la tarde de hoy.

El servicio de Protección Civil y los Grupos Operativos de Voluntarios de Murcia y Pedanías se encuentran en alerta, localizados y con seguimiento del fenómeno meteorológico, según AEMET. El operativo lo conforman un total de 24 voluntarios.

En cuanto a los bomberos, a los 37 habituales que están trabajando durante el periodo vacacional, serán en total alrededor de 60 tras la activación de alerta naranja por lluvias.

Además, Aguas de Murcia cuenta con un equipo de 98 personas para afrontar las posibles incidencias que surjan derivadas de las precipitaciones previstas. Cuenta, además, con un despliegue de medios especiales a disposición de la emergencia, como vehículos especializados, camiones eléctricos, grupos electrógenos de diferentes potencias y grupo de bombeo portátil para achiques, entre otros.

El servicio de mantenimiento de Alumbrado Público ha sido reforzando con la actuación de cuatro equipos de trabajo dotados con camión con plataforma elevadora, camión grúa y asistencia de un encargado. Mientras, Parques y Jardines ha revisado más de 3.000 imbornales en zonas verdes del municipio. Para este dispositivo especial cuenta con 70 trabajadores, entre los municipales y los de la concesionaria STV, además también de vehículos especializados.

Por su parte, el servicio de Tráfico está llevando a cabo un seguimiento desde la sala de Tráfico dando las instrucciones oportunas a los agentes de la Policía Local sobre posibles problemas que puedan alterar el ritmo de los conductores y el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) está en alerta para atender las necesidades básicas de las personas que lo precisen.

También el Servicio de Limpieza Viaria ha modificado su programa de trabajo, activando el personal para el episodio de fuertes lluvias. Así, se encargarán de la limpieza en ciudad un total de 70 operarios y 42 trabajadores, las pedanías. A este personal hay que añadir la maquinaria y medios extraordinarios si la circunstancia lo requiere.

En total, el Servicio de Limpieza dispone para limpieza y arrastres 277 peones, 19 conductores y 104 peones especialistas.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA LAS 24 HORAS

Se va a ofrecer información actualizada a lo largo de todo el día sobre los incidentes que se produzcan, cortes de las carreteras y avisos por lluvias a través del canal de Twitter de la Policía Local (@MurciaPolicia), que estará activo las 24 horas.

Es importante en estas horas en las que permanece activada la alerta, no utilizar vehículos particulares, no atravesar las ramblas o calles con agua, respetar los puntos cortados y no establecer vehículos en zonas inundables, según recuerda la Policía Local de Murcia.