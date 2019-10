Errejón propone una institución que vele por las medidas de impacto medioambiental frente a las urbanísticas

MURCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia por Más País-Equo, Íñigo Errejón, que ha visitado este sábado por la mañana Murcia, para presentar el proyecto para las elecciones generales del 10N ante la ciudadanía murciana, ha anunciado que quieren crear una figura, similar a la del Defensor del Pueblo para que no se repitan en el futuro crisis medioambientales como la del Mar Menor.

"Queremos crear la figura del Defensor de las Nuevas Generaciones, una institución pública y civil que vele para que las medidas de impacto medioambiental se contemplen antes de tomar cualquier decisión urbanística", ha indicado Errejón.

El líder de Más País, que ha estado acompañado por el cabeza de lista por la Región, Óscar Urralburu, la número dos, María Giménez, e Inés Sabanés, candidata al Congreso por Madrid, también ha tenido palabras para la "terrible" situación que se está viviendo en Cataluña. "En estas jornadas nos estamos jugando la convivencia entre catalanes y entre Cataluña y el resto de España".

"Es una absoluta irresponsabilidad que la situación llegue en campaña electoral", algo que para Errejón se sabía que iba a suceder. "Aún así hubo líderes políticos que calcularon más las necesidades de sus siglas que las necesidades del país", ha criticado, y ha añadido que teme que las imágenes "duras" que se están viviendo en Cataluña "se utilicen como munición electoral".

"Nosotros no vamos a hacer campaña electoral con Cataluña y pobres de aquellos que por unos votos no les importe echar más leña al fuego", ha aseverado.

Para alcanzar una solución al conflicto en Cataluña, el líder de Más País insiste en que en primer lugar Torrá debe "echarse a un lado" porque "no está a la altura"; el gobierno español debe mantenerse en la posición de mesura que está manteniendo hasta ahora; y debemos "hablar, hablar y hablar, tras una década de abandono de la política, y no se le puede pasar a la policía y los jueces el trabajo que no han hecho los representantes políticos".

Al hilo, y a preguntas de los periodistas sobre la derogación de la Ley Mordaza y la detención de un fotoperiodista ayer en Barcelona, el líder de Más País ha insistido en la necesidad de conformar un Gobierno progresista "que se ponga a trabajar", precisamente para derogar toda esa "herencia" que ha dejado el PP.

Por otro lado, Errejón se ha referido a la Marcha por la Ciencia, en la que miles de investigadores e investigadoras reclaman que al menos el 2% del PIB se destine a I+D+i y a la ciencia. "Si queremos tener un país de primera, entonces tenemos que invertir de primera; y si queremos que los científicos e investigadoras se queden en nuestro país, tenemos que asumirlo como prioridad".

PIDE QUE LOS PARTIDOS EXPLIQUEN "QUÉ SE VA A HACER CON SU VOTO"

"El PP, Cs y VOX se pelean delante de las cámaras, pero luego pactan sin ningún problema. Eso contrasta con la incapacidad, la irresponsabilidad y la soberbia de quienes nos han llevado a segundas elecciones", ha señalado Errejón en relación a los acuerdos de gobernabilidad alcanzados en varias Comunidades Autónomas, entre ellas Murcia o Madrid.

Por ello, ha lanzado un mensaje a todos los partidos progresistas y les ha pedido que expliquen antes de las elecciones "qué se va a hacer con su voto".

"El PSOE tiene que aclarar si quiere un gobierno progresista, y Unidas Podemos si votará ese gobierno progresista. Nosotros lo decimos: todos los escaños de Más País van a ser escaños para el acuerdo, el desbloqueo y el gobierno progresista", ha añadido.

MAR MENOR: "LOS RECURSOS NO SON INFINITOS"

Respecto al estado del Mar Menor, que esta tarde visitará, Errejón cree que, en primer lugar, se debe de cumplir la ley que se aprobó en la Asamblea Regional "gracias al trabajo de Óscar, María y sus compañeros", y también poner fin a los vertidos tóxicos en el Mar Menor y regular de forma integral todos los usos.

Asimismo, cree necesario una discusión profunda y seria sobre la regulación de las ramblas y de las playas, "porque los recursos naturales no son infinitos y hay que cuidarlos y protegerlos".

Respecto a las medidas que podrían tomarse desde el Congreso, el líder de Más País quiere que el Gobierno pueda actuar de forma subsidiaria cuando los gobierno autómicos no lo hagan.

"Queremos crear, del mismo modo que existe el Defensor del Pueblo, la figura del Defensor de las Nuevas Generaciones, una institución pública y civil que vele para que las medidas de impacto medioambiental se contemplen antes de tomar cualquier decisión urbanística", ha indicado en relación al colapso del Mar Menor.

"No tenemos un planeta B. Y eso no es solo cosa de osos polares que están a miles de kilómetros o de los plásticos que llegan a mares muy lejanos, es algo que afecta concretamente a nuestros ríos y nuestros mares, y en particular al Mediterráneo", ha advertido.

Errejón cree que hay que afrontar esa problemática ya, no solo como un conjunto de desafíos, "sino también como un conjunto de oportunidades. Hay mucho empleo verde y mucha riqueza que se puede generar con una transición ecológica con justicia social".

Por su parte, Urralburu cree que la situación del Mar Menor es el "síntoma de las políticas del PP, y ahora también de Cs, durante 25 años, y hacía falta un gobierno progresista en España que permita controlar lo que está sucediendo en la Región de Murcia".

"Para eso hace falta una voz, tener diputados de Más País Región de Murcia en el Congreso para que se oiga la voz de la Región, que tantos años lleva callada por los diputados de los partidos viejos, ha añadido.

Errejón ha defendido, ante los candidatos regionales de Más País, que "no todos los políticos son iguales". "Hay representantes que cuando tienen que elegir entre sus ideas y ser útiles o mantener sus sillones y sus escaños, eligen lo primero", ha señalado en relación al cabeza de lista por la Región, Óscar Urralburu, y la número dos, María Giménez.

Finalmente, sobre los resultados que podría obtener Más País en la Región de Murcia el próximo 10N, se ha mostrado convendido de que Urralburu será diputado, y preguntado Errejón sobre si el representante murciano sería un buen portavoz en el Congreso, ha aseverado que "sería un buen portavoz, como sería bueno en casi todo lo que se propusiera".