24 de septiembre de 2019

Gobierno regional pide lealtad y asegura que no intenta marcase ningún tanto, "la prioridad son ciudadanos"

MURCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha lamentado las críticas del alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, sobre la actuación del Gobierno regional en el municipio con el paso de la DANA, al tiempo que ha pedido "ser responsables y leales", aclarando que "no intentamos marcarnos ningún tanto; la prioridad son los ciudadanos".

"No vamos a permitir que ningún político diga que estamos haciendo dejación de funciones" porque es "falso", ha manifestado a preguntas de los medios, acompañado por la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, que se ha reunido esta mañana con el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras.

A juicio de Celdrán, "es un comentario que, por injusto, duele y ofende" porque "desde el primer segundo de prealerta ya nos habíamos volcado con los municipios" que podían verse más afectados, "también en la emergencia y en la postemergencia", de hecho, "todavía hay dispositivos trabajando en las tareas de limpieza, mantenimiento, reparación, puesta en marcha de los centros educativos y ámbitos sanitarios" en el municipio.

Por lo que, ha subrayado, "no es de recibo que se diga" que el Gobierno regional no ha hecho nada tras la gota fría "ni que se intente ante las posibles carencias que pueden haber en algunos ámbitos de gestión, poner el foco en otros ámbitos".

"Tenemos que ser responsables y leales" igual que la Comunidad Autónoma "lo está siendo con los municipios donde estamos todos volcados, sin intentar marcarnos ningún tanto" porque la prioridad son los ciudadanos, "no nos lo perdonarían".

Igualmente, ha continuado, "no vamos a permitir que ningún político, de ningún ámbito, diga que estamos haciendo dejación de funciones" porque "no es cierto. Hay medios de la Comunidad desplazados y presupuesto que se está destinando a la recuperación de Los Alcázares. No permitimos que se digan falsedades y se apunte que no se está haciendo nada".