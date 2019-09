López Miras considera que el decreto ley aprobado por el Gobierno "incumple" la palabra que le dio Pedro Sánchez

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha calificado el decreto ley aprobado por el Gobierno central para paliar efectos de la gota fría como "decepcionante" e "incumple la palabra que me dio personalmente --Pedro Sánchez-- de que no iba a escatimar en recursos para ayudar a la Región de Murcia".

En Los Alcázares, donde ha recorrido junto con el presidente del PP, Pablo Casado, las zonas más afectadas por la gota fría, López Miras ha asegurado que el decreto "ha escatimado, concretamente, la mitad de la ayuda para paliar la catástrofe" y ha esperado que "no deje a los murcianos tirados".

"Desde luego si los deja tirados", ha defendido, "el gobierno de la Región de Murcia no lo va a hacer".

Ha agradecido la visita del presidente del PP nacional, Pablo Casado, y ha contado que ya están pensando "en el futuro, en ideas y en propuestas". En este sentido, ha diferenciado la visita del presidente en funciones Pedro Sánchez y la de Casado, de quien ha dicho que "siempre que viene es para aportar algo no para hacerse la foto, con propuestas y a recoger ideas".

Ha insistido en que "entre todos hay que ver como hacemos para que no se vuelva a repetir esta catástrofe y poner en marcha un plan de infraestructuras para que no vuelva a ocurrir".

Por su parte, Casado ha mostrado su "preocupación" por la situación y ha reclamado que, "además de las ayudas directas de la Comunidad y de los ayuntamientos, la ayuda económica del Gobierno central pueda cubrir la totalidad de los perfectos y, sobre todo, que empiecen a planificar para que esto no se repita".

"No tiene sentido que hace un mes estuviéramos hablando de trasvases, de falta de agua y ahora miles de hectómetros cúbicos de agua se hayan vertido al mar, y además con desperfectos ecológicos como los que afectan al Mar Menor", ha señalado.

Por ello ha insistido en que "el cambio climático no se combate en Nueva York, ni desde aviones, moquetas, ni tribunas; se combate viniendo y viendo cómo se pueden hacer infraestructuras para que esto no pase más" y ha recordado que esto estaba recogido el Plan Hidrológico Nacional del PP, y "no solo los trasvases".