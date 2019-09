13 de septiembre de 2019

López Miras: "Se están cumpliendo todas las previsiones"

MURCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, se ha desplazado esta noche a Rincón de Beniscornia, donde existe un riesgo de desbordamiento del río Segura, para comprobar cómo evoluciona la situación en la zona. Allí ha mostrado, en declaraciones a Onda Regional, su preocupación "se están cumpliendo todas las previsiones" pero ha querido enviar, a su vez, un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos ya que "todos los recursos personales y materiales están trabajando en perfecta coordinación".

El presidente ha agraecido su colaboración y trabajo a los ayuntamientos y al UME, que ya se encuentra en la Región y ha valorado que "no hay ningún daño personal".

También ha mostrado su alegría ya que, aunque hace apenas una hora las previsiones indicaban que el desbordamiento del río Segura era muy probable, este podría soportar las precipitaciones sin desbordamientos hasta la mañana. Otras zonas donde existe un "riesgo probable" de una crecida del río son las pedanías murcianas de Alquerías y El Raal, así como Beniel y Santomera.

El presidente autonómico ha concluido pidiendo a los habitantes de la Región que sigan "todas las recomendaciones" y "no salir de casa, no utilizar vehículos y no cruzar zonas inundables".