2 de julio de 2019

López Miras hace llamamiento a Cs y VOX a que no se "atrincheren" en sus posturas y que pueda ser investido

CARTAGENA (MURCIA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a presidir la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha hecho este martes un llamamiento a Ciudadanos (Cs) y VOX, en su turno de contrarréplica, a que no se "atrincheren" en sus posturas y permitan su investidura.

López Miras ha recordado que el acuerdo entre las tres formaciones políticas "no es un punto de llegada, sino un punto de partida", por lo que no son acuerdos en los que encajan todos.

Ha considerado que "no es momento de política de bajo vuelo, de corto plazo, de inmovilismo y de frentismo", ni de "imponer el programa propio y de repudiar el del adversario por el simple hecho de no ser el propio", ha rechazado.

"Es momento de pensar en la Región de Murcia por encima de cualquier otra cosa", ha recalcado.

López Miras ha dejado claro que "no hay tercera alternativa: o nos unimos las fuerzas liberales y reformistas o la Región de Murcia será dirigida por la izquierda" y ha advertido que si se atrincheran en sus posturas, "acabaremos dejando expedito el paso a quienes vienen a subir impuestos, a quienes no defienden el Tajo-Segura, a quienes no dan la batalla por la Región de Murcia, a quienes se encuentran al dictado de Pedro Sánchez y se pliegan a sus acuerdos con quienes quieren destruir España".

Se ha mostrado convencido de que "no hay razón para que las fuerzas que abogamos por la libertad no podamos ponernos de acuerdo" y ha pedido que se haga ya para "dotar a la Región de un gobierno estable que continúe desarrollando políticas de libertades y derechos".

PP y Ciudadanos ya han alcanzado un acuerdo basado en esas convicciones liberales, "de un liberalismo sensato y pragmático", convicciones "compartidas también por VOX y, en base a esta confluencia de principios ideológicos, podremos desarrollar un proyecto conjunto", ha concluido.