17 de julio de 2019

López Miras valora la renuncia del PP a senadores de designación autonómica como un acto de "generosidad"

MURCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la presidencia de la Comunidad, Fernando López Miras, ha confirmado que su partido, Ciudadanos y Vox siguen avanzando para cerrar el documento de "comrpomiso" que permita desbloquear la gobernabilidad en la Región, y ha valorado la renuncia de los 'populares' a tener senador por designación autonómica como un acto de "generosidad".

En rueda de prensa y al ser preguntado por el hecho de que el PP haya renunciado a presentar candidato a ser nombrado senador por la Asamblea Regional, López Miras ha considerado que "hemos entrado en una nueva etapa política", algo que "podemos asumir o no". El candidato del PP dice ser de aquellos políticos que "saben adaptarse a las situaciones y, sobre todo, ver la realidad".

Y ha estimado que "estamos en la realidad política que quieren que hagamos los ciudadanos, que es la de dialogar y pactar, porque las mayorías absolutas quedaron atrás para todos los partidos". Ahora, cree que la gente "nos pide llegar a acuerdos y tomar las decisiones por consenso".

"Yo me encuentro muy cómodo siendo un presidente de diálogo, de acuerdo y de consenso; créame que es la política que me gusta ejercer", ha defendido López Miras, quien sostiene que, en el marco de esos acuerdos, "todos los partidos que quieran llegar acuerdos tienen que ser generosos". Dentro de esa "generosidad" cree que "se llegan a acuerdos" como el relativo a la propuesta de senadores autonómicos designados por la Asamblea Regional.

"CONTACTOS FLUIDOS Y CONTINUOS"

Al ser preguntado por si ha habido avances en las negociaciones desde la última reunión con Cs y Vox este lunes, López Miras ha destacado que el contacto con ambos partidos es "permanente" y están avanzando en "poder cerrar ese documento de compromiso".

"Se trata de un compromiso que debo, quiero y estoy en disposición de adquirir con Vox para mi investidura", según López Miras, quien ha confirmado que también están terminando de aclarar la forma en la que se va a materializar ese acuerdo.

Ha afirmado que las negociaciones se producen diariamente y "cada día" hay avances, "acercándonos a una posible fecha de investidura". Sin embargo, ha lamentado que no puede dar información más detallada al respecto.

EVITA OPINAR POR "PRUDENCIA"

En cuanto a los principales escollos del documento que se está negociando, López Miras ha insistido en que "estamos avanzando continuamente, analizando borradores", y ha advertido que hay "muchísimas propuestas de trabajo que estamos estudiando y modificando también con el consenso de Vox y del PP".

Ha reconocido que son documentos "vivos" que "no están cerrados" por lo que ha evitado opinar al respecto porque "quizá es algo imprudente". Y es que, añade, el resultado final del documento "puede hacer que una formación se sienta victoriosa y otra no tanto". Por tanto, apuesta por trabajar en el documento, cerrarlo y "no hacer excesivos posicionamientos".

Una vez que el documento esté aprobado y cerrado, ha asegurado que no tendrá "ningún problema" en dar cuenta sobre cada uno de sus aspectos con total "transparencia".

No obstante, el candidato 'popular' ha señalado que no hay nuevas fechas en el calendario de negociación. Con todo, valora que el "punto de inflexión" se produjo la semana pasada, cuando los tres partidos se sentaron a negociar ese documento de gobernabilidad. Así, considera que tanto Vox como Cs y PP tienen una actitud "proactiva, muy positiva y posibilista".

"Hemos tenido cuatro reuniones los tres partidos y ahora hay que avanzar en formalizar ese acuerdo en algunos aspectos de ese acuerdo que tenemos que pulir y en el que tenemos que avanzar", según López Miras, quien recuerda que las tres partes acordaron el pasado lunes que no era necesario mantener más reuniones porque "teníamos los principios ya aceptados" y "no queremos hacerles perder excesivamente el tiempo" a los medios de comunicación con "largas esperas".

NO ENTENDERÍA QUE SE LEVANTE DE LA MESA NINGÚN PARTIDO

Por otro lado, López Miras ha afirmado que él no entendería que se levante de la mesa ninguno de los tres partidos que se están reuniendo porque cree que "nos unen muchísimas cosas", como "aquellas medidas que queremos impulsar para que la Región siga creciendo y progresando los próximos cuatro años".

Por ejemplo, ha señalado que a los tres partidos les une la "bajada de impuestos; las ayudas a los autónomos y a aquellos que tienen que crear puestos de trabajo; o garantizar la libertad en muchos aspectos como en la educación y a los padres y las madres respecto a los modelos educativos de sus hijos y sus centros".

"También nos une el rechazo a las políticas de izquierda", según el candidato 'popular', porque cree que los tres partidos que están sentados a la mesa "no queremos un gobierno que traiga políticas de izquierdas que no han funcionado en ninguna sociedad, que han traído crisis, retroceso y paro".

Al ser preguntado por los posibles efectos del retraso en la conformación de Gobierno en aspectos como, por ejemplo, el pago a proveedores, López Miras ha manifestado que un Ejecutivo en funciones tiene "plena capacidad" para llevar a cabo asuntos como ese.

No obstante, ha advertido que "lo deseable no es que haya un gobierno en funciones, sino un ejecutivo formado lo antes posible", sobre todo en lo que respecta a decisiones legislativas y decretos o medidas "de más calado o que hay que tomar a largo plazo y que, por prudencia, un gobierno en funciones no ha de tomar porque otro ejecutivo las va a tener que tomar después."

"Estas son algunas de las circunstancias que aconsejan que haya un gobierno lo antes posible", según el candidato 'popular', quien lamenta que una mayoría de la sociedad "no entiende que después de las elecciones, que fueron el pasado 26 de mayo, vayamos a cumplir dos meses sin que los dirigentes políticos lleguemos a un acuerdo".