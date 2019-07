18 de julio de 2019

La Mar de Músicas inaugura este viernes su 25 edición con el único concierto en España de la brasileña Elza Soares

CARTAGENA (MURCIA), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El único concierto en España de la brasileña Elza Soares inaugura este viernes la 25 edición del festival La Mar de Músicas, que tiene a Portugal como país invitado y que verá completada la programación de su primera jornada con Mon Laferte, Mayra Andrade, Marlon Williams y Pongo, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Así, la voz "raspada" de Elza Soares "reinará de nuevo en los escenarios de todo el mundo", según las mismas fuentes, que señalan que ni los ochenta años ya cumplidos, ni los problemas de cadera que arrastra desde hace años, impiden a la intérprete brasileña brillar en los escenarios.

"Su vida parece sacada de una telenovela y, de hecho, en su Brasil natal, ya hay un musical sobre ella", explica el festival, que destaca que "lo suyo es renacer y por algo es la mujer del fin del mundo". La voz "más brutal" de Brasil viene por vez primera a La Mar de Músicas, donde dará su único concierto en España este viernes 19 de julio en la jornada inaugural del festival de Cartagena.

Elza Soares nació en una favela de Río de Janeiro y con 13 años ya era madre. Necesitaba dinero para poder alimentar a su hijo y se inscribió en unos de los populares concursos de aspirantes a artista que organizaba la entonces poderosa Radio Tupi. Apareció por los estudios de la emisora en Río de Janeiro, mal peinada y peor vestida, provocando las risas del público.

El programa lo presentaba Ary Barroso, el creador de la célebre Aquarela do Brasil. Barroso no tuvo mejor idea que preguntarle a aquella chiquilla "escuálida" que pesaba 38 kilos de qué planeta venía. "Del planeta hambre", contestó Elza.

"Ha sobrevivido a su leyenda", remarca el festival, que indica que Soares pudo haber quedado en la historia como la mujer que había nacido en una favela, como la estrella de la música que cantaba samba, como la excéntrica esposa del astro del fútbol brasileño Garrincha, como la mujer que había tenido una vida personal durísima.

"Ha visto morir a cinco de sus hijos, y si esa vida no le había asestado suficientes golpes, hubo hombres que también le dieron algunos", destacan las mismas fuentes. Accidente automovilísticos, maridos problemáticos, grandes mentores y un espíritu libre se condensan en una misma persona, "momentos de éxitos y de depresiones".

Sentada en un trono, la cantante se pasea por los escenarios de medio mundo interpretando sus últimos trabajos, para los que se ha unido con lo mejor de la vanguardia brasileña. La cantante del milenio de la música brasileña, así la consagró la BBC en 1999, fue regando de éxitos la segunda mitad del siglo XX, pero lo que tenía preparado para el siglo XXI nadie se lo esperaba.

Comenzó por el álbum 'Do cóccix até o pescoço' en 2002, y ha continuado en la posmodernidad con los discos 'A mulher do fim do mundo' (2015) y 'Deus é mulher' (2018) que la ha puesto en la escena mundial de nuevo.

Tras Elza Soares, será el turno de Mon Laferte con un concierto también en el Auditorio Parque Torres. Empezó a cantar para ganarse la vida desde que era niña. Su talento es una herencia de familia, pero fue ella quien decidió explotar esa capacidad natural y dedicarse de lleno al canto.

Sacó su primer disco en 2003 como Monserrat Bustamente, pero fue a partir de 2016 cuando comenzó su ascenso meteórico al ser nominada a los Premios Grammy Latino por su álbum Mon Laferte Vol.1. A partir de ahí, su carrera es un éxito. Esta chilena de Viña del Mar, pero afincada en México, es una de las artistas "más importantes del mercado latinoamericano actual", añade el festival.

Mon Laferte se ha convertido en uno de los "fenómenos" de la canción latina reciente. La cantante y compositora chilena combina pop, rock y boleros trayéndolos al presente. Se acerca también con orgullo a los sonidos folclóricos de Sudamérica, a su tierra, su raíz. Ha colaborado con artistas como Natalia Lafourcade, Enrique Bunbury, Jorge Drexler, Julieta Venegas o Carla Morrison.

Tras los conciertos del Auditorio Parque Torres, llega al Castillo Árabe, Mayra Andrade, cantante caboverdiana afincada en Lisboa acaba de lanzar su quinto álbum, 'Manga', muy inspirado en los sonidos africanos contemporáneos, donde muestra su libertad creativa. Grabado entre París y Abidjan este trabajo traza una delgada línea que oscila entre lo urbano, el afrobeat y la música tradicional de su país de origen.

Su música es "fresca y versátil"; un cóctel donde "reformula su música materna y explora los sonidos tropicales". La situación geográfica exacta de su estilo "se nos escapa, y está muy bien así", destaca La Mar de Músicas, que precisa que su música "evoca a Cabo Verde, a la costa brasileña, y a las zonas desérticas africanas".

Antes, a las 21.30 horas e inaugurando los conciertos del CIM, Marlon Williams. El pasado año Marlon Williams a días del festival suspendía su concierto en Cartagena. Lo llamó Bradley Cooper para hacer un cameo en la ya archiconocida película 'Ha nacido una estrella', donde comparte créditos con Lady Gaga y el propio Cooper.

Marlon Williams era el descubrimiento de 2018 de Paco Martín, creador y director de La Mar de Músicas hasta el pasado año, tras su fallecimiento. Marlon ha querido estar esta edición, y concretamente el día de la inauguración del festival, para agradecer la apuesta de Paco por él.

El neozelandés debutaba en 2015 con un disco de country-rock al que de tan perfecto sólo le faltaba ser americano. Canciones interpretadas por un "crooner" en el sentido más clásico del término, con una voz elegante y melodiosa, surgida en el coro de una iglesia, y un sonido entre Elvis Presley y Morrissey, que consolidaron a una promesa del country con dote y portes de estrella.

En 2018 lanzó su segundo disco, en el que plasma el dolor de su ruptura sentimental. El dolor le inspiró y su escritura le resultó terapéutica. El arañazo le dejó una bonita cicatriz y un enorme disco, Make way for love. En 2019 ha publicado un delicioso disco en vivo. Es Marlon Williams el llamado a ser el crooner en tiempos modernos.

Pongo es la diva del kuduro progresivo y mestizo. Diez años después de dar voz a Kalemba (Wegue Wegue), la ex vocalista de los Buraka Sound System volvió en 2018 con un trabajo en solitario. Encarna la renovación del kuduro, mezclando sus raíces africanas con el pop y la música electrónica.