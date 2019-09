Robles anuncia que ha finalizado el rescate del cuerpo del piloto siniestrado en La Manga

SAN JAVIER (MURCIA), 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha visitado esta mañana las instalaciones de la Academia General del Aire, donde ha transmitido a mandos y alumnos la "solidaridad" y el "apoyo" del Gobierno de España tras el accidente aéreo que le costó la vida, hace ya una semana, al comandante Francisco Marín, ex miembro de la Patrulla Águila e instructor en la AGA.

"Todos hemos sentido profundamente el fallecimiento del comandante Marín", ha lamentado Robles, quien ha dicho que el comandante "es un ejemplo de lo que es el Ejército del Aire, que sirve a España con profesionalidad y dedicación".

La ministra ha avanzado que, aunque aún se encuentran a la espera de la decisión del juez, mañana martes podrían tener lugar el funeral y las honras fúnebres al comandante Marín. En este sentido, ha apuntado que las labores de rescate del cuerpo del piloto ya han concluido y que depende todo de las decisiones que adopte la autoridad judicial.

"Queremos ser rigurosos y, aunque es muy duro para la familia y los compañeros, es mejor llevar la investigación hasta el final aunque se puedan retrasar los tiempos", ha subrayado tras reunirse con los mandos del Ejército del Aire y los alumnos que comienzan ya su instrucción en la base aérea de San Javier.

Robles ha asegurado que "son momentos muy duros" pero ha valorado "cómo se han volcado todos sus compañeros del Ejército del Aire" y ha agradecido su labor a quienes han participado durante los últimos días en los trabajos de rescate del cuerpo del piloto y de los restos del avión siniestrado.

"No han regateado ningún tipo de medios ni esfuerzos, aunque lamentablemente, no fue posible rescatar con vida al comandante", ha apuntado Robles. La ministra no ha aclarado si se ha recuperado ya la cabina del avión, aunque sí ha avanzado que "se están recuperando partes muy importantes" de la aeronave.

La ministra en funciones ha asegurado que el C-101, avión que pilotaba el comandante Marín en el momento del accidente, es "muy seguro", pero ha lamentado que "pueden ocurrir accidentes como el que ha pasado, desgraciadamente". La investigación sobre los hechos, ha remarcado Margarita Robles, "se llevará hasta el final".

"Nos queremos quedar con la competencia del comandante Marín y con el esfuerzo que realizan cada día todos los miembros del Ejército del Aire", ha subrayado la ministra, antes de asegurar que "nos sentimos muy seguros sabiendo que ellos están surcando nuestros cielos para darnos seguridad".

Ya en privado, la ministra en funciones tiene previsto reunirse con la familia del comandante Marín durante la jornada de hoy.

ROBLES, A LOS ALUMNOS: "OS QUEDA MUCHO VUELO"

Durante la visita que ha realizado este lunes Margarita Robles a la Academia General del Aire, ha podido compartir unos minutos con el centenar de alumnos que comienzan estos días su formación en la AGA, a los que ha transmitido un mensaje de "ánimo" tras el accidente aéreo del comandante Marín.

Así, les ha alentado para que los "momentos duros" que se viven estos días en la Academia General del Aire les sirva "de estímulo para servir a España con ilusión". Ha querido animar a los jóvenes pilotos relatando la carta que ha recibido en los últimos días de un adolescente, de 15 años, que aseguraba querer ser piloto y que reconocía que "viendo actuaciones como la del comandante y su dedicación, le motiva mucho más para formar parte del Ejército del Aire".

"Eso es lo que nos ha enseñado el comandante Marín: a hacer nuestro trabajo de la mejor manera", ha remarcado la ministra de Defensa en funciones, que ha asegurado a los alumnos de la AGA que "estáis en la mejor época de vuestra vida, la de la preparación y la ilusión". En este sentido, ante el curso que ya comienza, les ha animado a "disfrutarlo y aprender, estudiando mucho".

Ha querido así transmitir un mensaje de "apoyo", al tiempo que ha asegurado a los alumnos que "habéis elegido bien". "Habrá momentos malos pero tenéis mucho vuelo por delante y estoy segura de que vosotros y vuestras familias lo vais a disfrutar", ha subrayado.

"Seguid conservando los valores y la ilusión", ya que, les ha asegurado, "todos los españoles nos sentimos orgullosos de vuestro trabajo". "España confía en vuestro trabajo: sois el presente y el futuro del Ejército del Aire", ha enfatizado.

Ha lamentado que se trata de "un golpe fuerte" y ha valorado que "lo importante que tienen nuestras Fuerzas Armadas es que son muy conscientes de que estos riesgos se asumen cada día y lo hacen con espíritu de entrega y valor de sacrificio por defender a España". En este sentido, se ha mostrado orgullosa, como ministra de Defensa, de contar "con los mejores pilotos", y es que "son todo un ejemplo".

Hacía siete años que no había accidentes con víctimas mortales en la AGA. "Cualquier víctima mortal nos duele muchísimo", ha reconocido, aunque "éste es un porcentaje de seguridad altísimo".

REFLOTAMIENTO DEL 'TURIA'

En cuanto a las labores de reflotamiento del cazaminas 'Turia', que encallaba en la costa de La Manga el martes cuando se encontraba trabajando en la recuperación de los restos del avión siniestrado, Robles ha apuntando que "se están realizando todas las labores posibles" para recuperar el buque.

"Se ha vaciado de combustible para no poner en riesgo el medio ambiente", ha avanzado, al tiempo que reconocía que "somos razonablemente optimistas" aunque habrá que esperar "a ver el resultado final" de las labores que se realizan.

La ministra ha valorado cómo "la Armada, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo se han volcado" en las labores de recuperación de los restos del comandante y del avión. "Lo más importante para el Gobierno de España son las vidas humanas, los 120.000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas", ha finalizado.