10 de septiembre de 2019

Moda y arte murcianos convierten este jueves el paseo Alfonso X El Sabio en una pasarela de excepción con Made in Murcia

El alcalde y los ediles Rebeca Pérez y Jesús Pacheco junto a artistas murcianos y los diseñadores participantes en la cuarta edición de Made in Murcia

El alcalde y los ediles Rebeca Pérez y Jesús Pacheco junto a artistas murcianos y los diseñadores participantes en la cuarta edición de Made in Murcia EUROPA PRESS

MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El renovado paseo de Alfonso X El Sabio se convierte este jueves en una pasarela de excepción en la que el arte joven murciano será protagonista. Tres desfiles de diseñadores de prestigio como son Cayetana Ferrer, Corbalán Studio y Gemma Pujalte, la actuación en directo del grupo Planeta Tortuga o un mercadillo de moda y complementos de la Región componen la programación de la cuarta edición de 'Made in Murcia'.

Así lo ha presentado este martes el alcalde, José Ballesta, quien, junto a la concejal de Movilidad Sostenible y Juventud, Rebeca Pérez, ha destacado el talento de los jóvenes murcianos, "que están al mismo nivel en creatividad, talento, ingenio, esfuerzo y trabajo que cualquier otro joven de las principales ciudades del mundo", algo que "van a demostrar en esta nueva edición de Made in Murcia" que, por primera vez, se celebrará en el paseo Alfonso X El Sabio.

"Esta iniciativa, que supone un escaparate de excepción para el diseño y la moda murcianos, se ha consolidado como una de las citas ineludibles en la programación de la Feria de Murcia, una plataforma para el talento joven de nuestra tierra con la moda murciana como protagonista", ha destacado José Ballesta, quien ha valorado "el altísimo nivel de las creaciones que van a subir a la pasarela los tres jóvenes diseñadores murcianos Cayetana Ferrer, Corbalán Studio y Gemma Pujalte".

Rebeca Pérez ha sido la encargada de desgranar los detalles de la jornada de este jueves. Así, la programación comienza a las 12.00 horas con un mercadillo creativo de diferentes firmas de la Región que mostrarán sus originales y artesanas propuestas a los viandantes. Ropa, complementos, calzado, elementos decorativos y numerosas opciones para quienes busquen descubrir piezas únicas y de marcado diseño vanguardista. "Nos van a poner al día sobre tendencias y los looks más actuales", ha subrayado la concejala.

En este market participarán firmas como Timonel, Coletta, Detalles con Carmen Mª, Hoho, Fire and Fable, Eloy Gonzalez, Yoa Jewels o Yere Jeekk.

Aunque el momento más especial del día llegará con los tres desfiles que se sucederán a partir de las 20.00 horas. Tres diseñadores noveles de la Región presentarán sus colecciones en el paseo Alfonso X El Sabio, en un formato excepcional que permitirá aunar la vanguardia del diseño con la belleza de uno de los espacios cuya remodelación y peatonalización ha supuesto un hito para la ciudad de Murcia.

Así, Cayeyana Ferrer mostrará su colección DREAMS, compuesta por 12 vestidos de invitada y 12 vestidos de novia. Tiene su inspiración en Italia, noches de verano en la costa, 'un sueño'. Glamour, sensualidad, romanticismo... Largos a media pierna, tejidos fluidos, colores flúor, vestidos vaporosos con movimiento, que contrastan con chaquetas armadas. Muchos de estos looks están compuestos por varias piezas, dando posibilidad así de tener prendas versátiles según la ocasión.

En las novias se puede apreciar la riqueza de las faldas de gasa, con mucho movimiento; y largas y trabajadas colas. La novia de la colección Dreams es una novia romántica, sencilla pero cuidada. En el desfile de este jeuves se verán cuerpos de tules bordados, tejidos creados con la mezcla de texturas y un toque de color, donde destacarán las capas y colas bordadas.

Cayetana es una de las diseñadoras nupciales más conocidas de la ciudad. Se formó en Madrid y París le dio su estilo personal. Une elegancia y sofisticación en todos sus diseños, haciéndolos actuales y de ensueño.

Otro de los diseñadores elegidos para esta edición de Made in Murcia es Corbalán Estudio quien, con apenas dos colecciones en su haber, cuenta ya con una fuerte identidad estética, inspirada en el arte contemporáneo y en los contrastes entre modernidad y tradición. Su vuelta a Murcia está rodeada de grandes momentos, entre ellos alzarse ganador del certamen Creamurcia en la categoría de moda el pasado 2018, así como la gran acogida de su particular estilo que ya se ha hecho un hueco en la moda murciana.

Presenta este jueves su colección Opus Gaussiana. Inspirado en el mundo de las liturgias, quiere traer a la actualidad la figura de la sacerdotisa, colocar a la mujer como sujeto de poder y no objeto del mismo. Esta colección cápsula está totalmente confeccionada en algodón blanco, y viste el cuerpo sin disfrazarlo. Todo gira en torno a la camisa, prenda fetiche del diseñador. El toque oversize y los fruncidos son una constante en su estilo y se aplica a todos los looks.

Por último, la diseñadora Gemma Pujalte mostrará Matices, una colección compuesta por trajes de noche con mucha versatilidad. Destacan las líneas rectas, patrones clásicos con muchos detalles son las principales características que definen esta colección cápsula.

La diseñadora murciana cursó sus estudios en Diseño de Moda en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela, así como un máster en Diseño de Complementos, Accesorios y Fotografía de moda en Instituto 42. Realizó prácticas formativas con Lorenzo Caprile, donde además, estuvo como encargada de vestuario en la obra de teatro 'Festén', en el Centro Dramático Nacional.

En la actualidad ejerce como diseñadora en su propia firma, y ha realizado campañas publicitarias para empresas como el Real Murcia F.C.

MÚSICA EN DIRECTO

Toda la jornada estará amenizada con música. Así, a partir de las 17.00 horas, los asistentes disfrutarán de los temas pinchados por Sra. Tarde Djs, que llenarán de color y buen rollo Alfonso X.

Ya las 19.00h le llegará el turno al grupo Planeta Tortuga, una formación que nació en el año 2015, aunque sus componentes de Puente Tocinos, Abarán y Guadalupe, ya andaban sumergidos en el panorama musical regional años atrás.

Tras convertirse en uno de las bandas semifinalistas en la pasada edición del certamen CreaMurcia en la disciplina Pop-rock, Planeta Tortuga hará tararear sus pegadizos estribillos a los asistentes. "Vienen pisando fuerte y van a dar mucho juego en este Made in Murcia", ha asegurado Rebeca Pérez.

Así, moda, arte, talento y música murcianos se conjugarán este jueves en el paseo Alfonso X El Sabio. "Una mezcla perfecta donde la gente joven pone el punto de ritmo y de creatividad; va a haber mucho sabor joven en la Feria de Murcia", ha concluido la edil de Movilidad Sostenible y Juventud.

PREPARADOS ANTE LA LLUVIA

El alcalde ha avanzado que el Consistorio está ya trabajando en previsión de las posibilidades de lluvia que se esperan para los próximos días. Así, ha subrayado que se va a constituir el gabinete de crisis que se conforma en estos casos y que cuenta con representación de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, así como los servicios de limpieza y Aguas de Murcia.

Con respecto a la celebración de Made in Murcia, ha tranquilizado a los murcianos y a los participantes asegurando que, en caso de que la lluvia impidiera la celebración de la jornada, "se trasladará a otro día" ya que "se ha hecho un gran trabajo y es un elemento distintivo de nuestra ciudad".

"Ni el viento, ni la lluvia, ni las tempestades nos detendrán", ha subrayado, para incidir en que "no vamos a dejar que todo el esfuerzo e ilusión que se han desplegado para que Made in Murcia sea una realidad no sea disfrutado por los murcianos".