18 de septiembre de 2019

Molina (Cs) asegura que Pedro Sánchez es el "único responsable" del fracaso de las negociaciones para formar Gobierno

CARTAGENA (MURCIA), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea Regional, Juan José Molina, ha asegurado que Pedro Sánchez "es el único responsable del fracaso de las negociaciones para conformar un Gobierno y el hecho de que España esté hoy de nuevo abocada a un proceso electoral".

Molina ha explicado que "en Ciudadanos entendemos que Sánchez se ha quedado solo, incapaz de llegar a acuerdos ni a su izquierda ni con el centro" y ha añadido que "el problema ha sido, es y será el propio Sánchez, quien intenta gobernar como si tuviera una mayoría absoluta de la que carece por su incapacidad de llegar a acuerdos".

El portavoz liberal considera que "en la cabeza de Sánchez siempre ha estado la idea de llegar a elecciones" y que por eso no ha querido llegar a ningún tipo de acuerdo, "incluido el que le ofrecimos con tres condiciones claras, como era recuperar Navarra para los partidos constitucionalistas, garantizar que no se produzcan indultos tras la sentencia por el golpe en Cataluña y no subir impuestos".

A día de hoy, según Molina, "Sánchez podría conformar un gobierno si respetara esos compromisos, pero su opción siempre ha sido llegar a elecciones, primando su interés partidista sobre el de todos los ciudadanos".