11 de septiembre de 2019

Murcia se prepara con más de mil efectivos ante el aviso rojo por lluvias

MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad con motivo de la previsión de intensas lluvias que se esperan para los próximos días. Y es que, este mismo miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por fenómenos meteorológicos adversos por lluvias. Así, el municipio se prepara para la llegada de la gota fría con más de 1.000 efectivos, según ha informado en rueda de prensa el concejal de Desarrollo Sostenible y Huerta, Antonio Navarro Corchón.

Y es que, según la AEMET, este miércoles podrían llegar a los 15 litros por metro cuadrado en una hora (aviso de nivel amarillo) y mañana pueden llegar a los 70 litros en una hora, por lo que ha elevado el aviso a nivel rojo. Se trata de un nuevo episodio de gota fría conocido como la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Se ha establecido un dispositivo de coordinación entre Bomberos de Murcia, Policía Local, Protección Civil, Aguas de Murcia, el servicio de alumbrado, limpieza, urbanismo, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS), así como parques y jardines.

Por el momento, la jornada transcurre sin incidencias y se encuentran preparados más de 500 efectivos para trabajar en los posibles daños que se puedan producir por el episodio de fuertes precipitaciones. En el caso de empeorar la situación se ampliaría el personal alcanzando a mil personas.

De este modo, ha explicado Navarro Corchón, la totalidad de la plantilla de la Policía Local estará en alerta para el episodio de lluvias, tanto para pedanías y ciudad. Revisarán periódicamente, de acuerdo con el avance de las precipitaciones, todos los lugares con riesgo por acumulaciones de agua o cortes de carreteras y calles por la existencia de ramblas o pasos naturales de aguas pluviales.

Además, Protección Civil y los Grupos Operativos de Voluntarios de Murcia y Pedanías se encuentran en alerta, localizados y con seguimiento del fenómeno meteorológico. El operativo lo conforman un total de 24 voluntarios, de los cuales 12 serán para pedanías y 12 para la ciudad.

En cuanto a los bomberos, serán un total de 55 los que están de guardia tras la activación de la alerta por fuertes lluvias. Se encargarán de drenar el agua, apagar incendios en tendidos eléctricos y desaguar bajos inundados, así como del rescate personas y conductores atrapados en zonas inundadas, en el caso de que sea necesario.

El equipo de trabajo que tendrá Aguas de Murcia para afrontar las posibles incidencias que surjan derivadas de las precipitaciones previstas será de un total de 98 personas. Contará, además, con un despliegue de medios especiales a disposición de la emergencia, como vehículos especializados, camiones eléctricos, grupos electrógenos de diferentes potencias y grupo de bombeo portátil para achiques.

A su vez, el servicio de mantenimiento de Alumbrado Público estará reforzando con la actuación de cuatro equipos de trabajo dotados con camión con plataforma elevadora, camión grúa y asistencia de un encargado.

Por su parte, Parques y Jardines ha llevado a cabo la revisión de sus imbornales en las más de mil zonas verdes del municipio de Murcia. Para este dispositivo especial contará con 70 trabajadores, entre los municipales y los de la concesionaria STV, además también de vehículos especializados.

El servicio de Tráfico llevará a cabo un seguimiento desde la sala de Tráfico dando las instrucciones oportunas a los agentes de la Policía Local sobre posibles problemas que puedan alterar el ritmo de los conductores.

También el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) estará en alerta para atender las necesidades básicas de las personas que lo precisen.

También desde el Servicio de Limpieza Viaria va a modificar su programa de trabajo activando el personal para el episodio de fuertes lluvias. Así, se encargarán de la limpieza durante estos días aproximadamente 70 personas, así como 42 para pedanías. A este personal hay que añadir la maquinaria y medios extraordinarios si la circunstancia lo requiere. En total, el Servicio de Limpieza dispone para limpieza y arrastres 277 peones, 19 conductores y 104 peones especialistas.

Por otra parte, ha indicado el edil murciano, la Feria de Murcia continuará con su programa de actos durante estos días aunque, en el caso de que las lluvias dificulten su desarrollo y exista el caso de anulación y cancelación, toda la información se remitirá a través de las redes del Ayuntamiento, en su cuenta de Twitter (@AytoMurcia) y Facebook (@AyuntamientoDeMurcia).

INFORMACIÓN ACTUALIZADA LAS 24 HORAS

El Twitter de la Policía Local estará activo las 24 horas del día ofreciendo tota la información actualizada sobre los incidentes que se vayan produciendo. Lo hará a través de su canal de Twitter de la Policía Local (@MurciaPolicia).

Ante las previsiones de fuertes lluvias que se esperan, el Consistorio murciano ha recomendado a los ciudadanos, mientras permanezca activada la alerta, no utilizar vehículos particulares, no atravesar las ramblas o calles con agua, respetar los puntos cortados y no aparcar vehículos en zonas inundables.