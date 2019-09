El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba el proyecto de presupuestos para 2019

MURCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno municipal ha aprobado, con los votos a favor del Grupo Municipal Popular y Ciudadanos, y en contra del Grupo Municipal Socialista, Podemos-Equo y Vox, el proyecto de presupuestos para 2019. Ahora este documento se expondrá públicamente durante un mes para, posteriormente, ser aprobado de forma definitiva en Pleno.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Gestión Económica, Eduardo Martínez ha explicado que "con el presupuesto del año 2019 garantizamos el desarrollo de los proyectos estratégicos que hasta ahora se han estado construyendo, ponemos la primera piedra de los nuevos proyectos estratégicos que van a comenzar en el nuevo mandato y seguimos apostando por la descentralización".

"Además, hay una apuesta decidida y firme por la reducción fiscal ya que por sexto año consecutivo no se aumentan los impuestos ni el IPC de los mismos. Así en el IBI se ha producido una reducción muy importante ya que los ingresos previstos son de 107,5 millones de euros cuando, en el pasado ejercicio, fueron 119 millones, estos es 12,4 millones menos", ha añadido el concejal.

Martínez-Oliva también ha destacado que "las inversiones aumentan un 2,4%, cerca de los 39 millones de euros, mientras que el gasto directo por habitante de pedanías es del 15,7% sobrepasando ampliamente el 8 por ciento".

El Ayuntamiento de Murcia cumple con sus compromisos establecidos en el convenio Murcia Alta Velocidad para la llegada soterrada del AVE al municipio y en el 2019 se ha financiado la Fase 0 y la anualidad correspondiente a la Fase 1, por un total de 12.826.000 euros.

Otras inversiones importantes recogidas en este proyecto se incluyen mejoras para el Polígono Industrial Oeste (700.000 euros), mejora de calzadas y aceras en barrios (un millón de euros), mejora de calzadas y aceras en pedanías (1,4 millones de euros, que se une a la capacidad de inversión directa que tienen las Juntas Municipales que está por encima de los 6 millones de euros), nuevos jardines (2,3 millones de euros), expropiación de terrenos (3,1 millones de euros), nueva sede de Protección Civil (466.000 euros), acción de fomento, regeneración y renovación de viviendas municipales (600.000 euros), bibliotecas y sala de estudio (2.150.000 euros), renovación de césped en campos de fútbol (500.000 euros), renovación de colegios y escuelas infantiles (1,4 millones de euros).

El gasto total por habitante que contempla este presupuesto es de 948 euros, siendo el del pasado ejercicio de 936, mientras que el endeudamiento por habitante se reduce de 360 a 352 euros, según informan fuentes municipales.

Martínez-Oliva ha hecho hincapié en su intervención que "tenemos una Ley de Haciendas Locales que data del año 1988, aunque su texto refundido sea del 2004, que se ha quedado absolutamente desfasada y desbordada ante la realidad que presentan hoy día los municipios. El sistema impositivo local que nos plantea esta Ley se ha quedado caduco y trasnochado, en algunos casos sus tributos además de injustos están puestos en cuestión desde su propia legalidad, tal como el Impuesto de Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana que tiene firmada su sentencia de muerte".

"Es preciso se modifiquen y adapten a la realidad actual y a las nuevas formas y modos de vida, se mantienen figuras tributarias que no tienen virtualidad actualmente. A la vez es necesario que se creen nuevas fuentes de financiación de los Ayuntamientos, que sin incidir directamente en el bolsillo de los ciudadanos, contribuyan a financiar los servicios que los mismos reciben", ha apuntado el concejal.

"De todos es conocida la cantinela constante de las comunidades autónomas reclamando un nuevo modelo de financiación más justo y más acorde a lo que cada Español con independencia de donde viva debe recibir del Estado. Y sin negar que eso debe ser así por el principio de igualdad, siempre me hago la misma pregunta ¿Cuándo le va a tocar a las Corporaciones Locales?".

¿Cuándo vamos a lograr que una ciudad como Murcia no reciba del Estado menos fondos que otras ciudades semejantes?", se ha preguntado, "¿por qué Valencia percibe 429 euros por habitante, Málaga 407 €/h, Zaragoza 392 €/h, Madrid, Barcelona, y Murcia tan solo 221€/h?".

El edil ha explicado que "los Ayuntamientos seguimos asumiendo, por mor de las demandas vecinales competencias que no son nuestras, que no nos corresponden pero como administración responsable y cercana las desempeñamos. Pero no para ahí la cosa desgraciadamente, a pesar de todo esto los municipios somos las administraciones más vigiladas, más controladas y más limitadas, siendo como somos los únicos cumplidores con el déficit público".

En su intervención, Martínez-Oliva ha recordado que "los ayuntamiento tenemos permanentemente encima una espada de Damocles llamada Regla de Gasto, cuyo incumplimiento implica someterse a la aprobación por el Ministerio de una Plan Económico Financiero que limita nuestra autonomía y nuestra capacidad, aun estando en una situación económico-financiera satisfactoria".

En su opinión, "ha llegado el momento de que los Ayuntamientos, con independencia del color que sean y con independencia de quien gobierne en otras instituciones alcemos la voz, nos quieran o no nos quieran oír, es preciso que alguien entienda que somos la pieza angular sobre la que gira el bienestar de los ciudadanos y no podemos ser los últimos en la asunción de nuestras demandas".