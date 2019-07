2 de julio de 2019

Podemos califica de "tobogán" el mercado laboral murciano

MURCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Economía de Podemos Región de Murcia, Rafael Esteban, ha señalado que verano tras verano "volvemos a asistir al eterno tobogán del empleo murciano, parado en otoño invierno y trabajador en primavera verano".

Esteban ha relacionado directamente la cifra de paro con los contratos de verano, algo que resulta "alarmante, puesto que la temporalidad y la precariedad son vistas desde el gobierno como un triunfo", mientras los trabajadores de la hostelería se ven abocados a regir sus contratos de trabajo por un Convenio Colectivo de 2018.

El secretario de Economía de Podemos ha subrayado que la realidad es que no se genera empleo sino que se "trocea trabajo. La gente merece trabajar en condiciones dignas, no ser trabajadoras ni trabajadores pobres sometidos a los abusos de la temporalidad. Necesitamos un cambio de modelo productivo, que no se base en el turismo y la hostelería low cost".

Por desgracia, ha señalado, "en este modelo los contratados de este mes serán los parados del siguiente, o los que compartirán su jornada con otros a fin de engrosar unas estadísticas que no pueden engañar a nadie sobre la deplorable situación del mercado laboral en la Región".