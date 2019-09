9 de septiembre de 2019

SCRATS pedirá al Ministerio entrar como asesor de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura

MURCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (SCRATS) solicitará al Ministerio de Transición Ecológica poder asistir, en calidad de asesores, a las reuniones de la Comisión Técnica de Explotación del Tajo-Segura. Así lo ha anunciado este lunes el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el marco del consejo de gobierno del sindicato, donde ha animado a las comunidades de regantes que lo constituyen y a los 90 ayuntamientos que dependen de este trasvase a que lo formalicen también su petición de ser invitados a esas reuniones.

De las 61 comunidades de regantes integradas en el SCRATS, ya hay una, la de Margen Izquierda de Elche, ya ha formalizado al Ministerio de Transición Ecológica su interés en ser invitados a este tipo de reuniones de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura.

"Consideramos que la invitación de que el alcalde de Sacedón acuda a la Comisión de Explotación del Tajo-Segura un acto discriminatorio y arbitrario por parte del Ministerio, lo que genera desazón y desigualdad con respecto a los auténticos usuarios del trasvase, que son las 61 comunidades de regantes de este sindicato y todas las poblaciones y usuarios que reciben y trasmiten agua a todos sus vecinos", ha subrayado Jiménez.

En este sentido, ha recordado que el alcalde de Sacedón acude en calidad "de algo que no es", al haber sido invitado como asesor. "No sé qué conocimiento tiene el alcalde de Sacedón, pero no tiene ningún interés directo en que se apruebe ningún trasvase y, por lo que hemos leído, una tiene animadversión muy clara hacia el trasvase Tajo-Segura", ha apuntado, antes de aventurar que "podemos hacernos una idea de cuáles van a ser los asesoramientos que va a efectuar".

"No cuentan con nosotros para formar parte o acudir como asesores, aunque consideramos que cualquier comunidad de regantes del Tajo-Segura puede asesorar al Ministerio con mucha más efectividad que el alcalde de Sacedón", se ha quejado Jiménez. "Tampoco lo hemos pretendido nunca, pero sí que cuentan con el dinero de nuestro bolsillo para que, a pesar de que empezará la campaña con cero gotas de agua, paguemos la cantidad de 19 millones de euros".

El presidente del SCRATS ha explicado que no se habían planteado antes entrar a esta comisión porque "la Ley de Memorándum es una ley perfectamente adaptada al cambio climático" pero, ante la decisión de que entre el alcalde de Sacedón, "queremos estar también ahí".

En otro orden de asuntos, Jiménez ha considerado "alarmante" la posibilidad de que el Ministerio no prorrogue el decreto de sequía en la cuenca del Segura. "Un real decreto quizá sea una figura excepcional, pero en los momentos en los que nos encontramos, es fundamental que se prorrogue, sí o sí", ha asegurado el presidente del SCRATS.

Y es que, si no se decreta esa prórroga, "va a ser inviable mantener en explotación a partir del 1 de octubre, todas las baterías de pozos de sequía". Eso implica "que no vamos a tener agua ni en cabecera ni en la Vega Media", lo que "traerá consigo el enclaustramiento del agua desalada en Torrevieja".

"Necesitamos agua en las arterias y en cabecera, y que los pozos de sequía estén funcionando el 1 de octubre, y eso solo lo vamos a habilitar la prórroga del decreto, en vigor desde el 2015", ha señalado Jiménez. También ha mostrado sus dudas acerca de "qué va a pasar con la desalación que viene de Torrevieja" ya que "los convenios hasta ahora han sido posibles gracias a la existencia del Real Decreto de Sequía".

A su vez, ha recordado las exenciones vinculadas a este decreto, que se han aplicado a abastecimiento "y por ende, a los hogares, las industrias y los comercios", pero que, si no se mantiene el decreto "No van a tener lugar", lo que obligará a los regantes a pagar un fijo de 13 millones de euros, mientras el resto de usuarios (dos poblaciones de Albacete, 34 de Alicante, 43 municipios de Murcia y 13 de Almería) deberán pagar unos 6 millones de euros a las Comunidades Autónomas de la cuenca cedente del Tajo.