Ábalos avisa a Iglesias de que es "absurdo" pretender nombrar ministros: "La fórmula del 'pongo lo que quiero' no vale"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha tildado este jueves de "absurda" la pretensión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, de nombrar a una parte del futuro Gobierno liderado por Pedro Sánchez y le ha avisado de que "la fórmula del 'pongo lo que quiero' no vale".

En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE, Ábalos ha reprochado a Iglesias una "presunción de superioridad" que "no se la acredita nadie", pese a que ha evitado confirmar si el líder de Podemos reclamó para sí mismo una vicepresidencia durante las negociaciones con Sánchez para la investidura.

"No puede decir que va a gestionar mejor que cualquier otro. Esto de acreditarse uno mismo la agencia de calificación de quién es de izquierdas o quién lo hace mejor me parece que es otorgarse algo que los demás no te han reconocido", ha censurado.

Según ha recordado, la Constitución otorga al presidente del Gobierno la competencia para nombrar a su equipo y, por tanto, la fórmula que quiere Iglesias "contraviene claramente" la Carta Maga. "El Gobierno es colegiado y debe responder principalmente a la confianza que otorga el presidente del Gobierno", ha remarcado.

En cualquier caso, ha dicho no querer ahondar en este "espectáculo" y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que faciliten que Pedro Sánchez saque adelante la investidura la próxima semana en las Cortes Generales.

Para ello, la Ejecutiva socialista ha aprobado un documento con cinco puntos programáticos en los que basan su propuesta para los acuerdos de formación de Gobierno. Ábalos ha remarcado que este documento, que ya está en manos de Unidas Podemos, recoge la mayoría de los acuerdos que alcanzaron para los Presupuestos Generales del Estado que no recibieron el aval parlamentario. "Este documento recupera la voluntad de volverlos a pelear", ha dicho Ábalos pidiendo "más política y menos conflicto".

El texto está dirigido fundamentalmente a Unidas Podemos, con el que el PSOE tiene "mayor analogía", pero se amplía "al conjunto de fuerzas progresistas" para intentar sacar adelante la investidura. Está basado en cinco puntos fundamentales: empleo digno y pensiones justas, feminismo y lucha contra la desigualdad social, emergencia climática, avance tecnológico y transición digital y la posición de España en el mundo, Europa y su propia organización territorial y modelo de convivencia.

"O SÁNCHEZ, O BLOQUEO POLÍTICO"

Ábalos ha apelado así a la "responsabilidad" de todos los partidos para sacar adelante la investidura la próxima semana y ha avisado de que "la única alternativa" a la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es abocar al país a "un periodo de bloqueo político sin solución de continuidad".

"La alternativa es empujar a España a un periodo de incertidumbre", ha insistido haciendo hincapié en que la votación debe salir adelante este mes de julio y no se debe esperar a un segundo debate en septiembre "con intención de desgastar al Gobierno o sacar rédito partidista electoral".

A su juicio, impedir esta primera elección para forzar un segundo debate es "un error" que "no puede permitirse una democracia madura", además de "un abuso para la paciencia de los españoles". Según ha remarcado, el encargo del Rey a Pedro Sánchez para intentar ser elegido presidente decae la próxima semana, por lo que nadie debe "caer en la tentación" de "tensiones los mecanismos legales previstos".

"Permitir una investidura fallida pensando en septiembre es un error que solo servirá para agravar la desconfianza y el recelo entre partidos", ha avisado a Unidas Podemos advirtiendo además de que "ningún partido tiene derecho para decir españoles que vuelvan a votar".

AVISO A PODEMOS: LOS VOTANTES PROGRESISTAS TOMAN NOTA

Ábalos ha apelado a la "madurez democrática" que cree que requiere "el nuevo tiempo político" y ha pedido a cada partido que asuma el papel que le otorgó el resultado electoral. "No vale servirse de forma torticera de las reglas de juego para impedir dar comienzo a la partida", ha reiterado.

Para ello, ha asegurado que el PSOE y el propio Sánchez han hecho "todo lo posible" para llegar a un acuerdo, con "distintos ofrecimientos" a Pablo Iglesias que incluían la entrada de "perfiles afines" en el Consejo de Ministros.

Y ha lanzado un aviso a Iglesias con la advertencia de que los votantes progresistas, que son más que los de Unidas Podemos e incluso que los del PSOE, "miran, toman nota y tienen memoria" de la actuación de cada uno. "Las oportunidades perdidas solo conducen desencanto y frustración", ha avisado.

En este marco, ha añadido además de que tratar de legitimar su "inflexibilidad" con una consulta "son ganas de romper puentes". "Y los puentes destruidos tardan tiempo en volver a levantarse", ha reconocido pidiendo abrir "espacios al entendimiento".

PIDE "RECIPROCIDAD" AL PP

Ábalos también ha dirigido un mensaje al PP para recordar que el PSOE ya "cumplió" en 2016 absteniéndose para permitir la elección de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y, por lo tanto, ha pedido ahora a los 'populares' "reciprocidad" para permitan que arranque la legislatura.

También ha sido muy crítico con Ciudadanos, partido al que ve "incomprensiblemente decidido en instalarse en la negación" incluso de sus principios fundacionales, y ha reprochado que su líder, Albert Rivera, ni siquiera acuda a las llamadas de Sánchez ni responda al teléfono. Ábalos ha hecho referencia a las bajas entre sus miembros y su "crisis existencial" y ha deseado que "por el bien de todos" resuelvan esta "crisis existencial" y salgan de la espiral de "automarginación" en la que se han instalado.

En cuanto a las negociaciones abiertas con Podemos a nivel autonómico en Aragón, La Rioja y Navarra, Ábalos ha dicho que no cree que estén relacionadas con las del Palacio de la Moncloa, lo que a su vez da imagen de que no hay "mucha coordinación" dentro de Podemos. "Si en cada territorio la federación puede actuar sin encajar en una estrategia nacional genera mucha inseguridad", ha apuntado.