Ábalos ve una "desesperación" la investidura apoyada por partidos independentistas y abstención de Podemos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha admitido que sería una opción "casi dentro de la desesperación" que la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, saliera adelante con los votos a favor de los partidos nacionalistas y la abstención de Podemos.

"Cuando lo racional es imposible, se nos ocurre todo tipo de artificios", ha valorado Ábalos sobre esta opción en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press. Así, considera que "la aritmética saldría muy forzada y políticamente casi dentro de la desesperación" al sacar la investidura con el apoyo de ERC, PNV, Bildu, Compromís y PRC a Sánchez.

Por otro lado, ha metido presión al PP con la investidura, alegando que es consciente del problema que tiene el PSOE para sacar adelante la investidura de Sánchez, por lo que "no tendría que hacer falta pedirles la abstención". "Sería un gesto que no habría ni que pedirlo, incluso un gesto de saldar", ha señalado.

"Son conscientes de que hay un problema de procedimientos, así que no abusen porque ellos lo vivieron", ha subrayado Ábalos, recordando la abstención del PSOE en la investidura del expresidente Mariano Rajoy en 2016. "No se puede siempre estar en la parte buena de las cosas", ha espetado.

REFORMA DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIDURA

En este sentido, el ministro de Fomento ha planteado que el primer acuerdo si el PP se abstiene a la investidura de Sánchez debería ser reformar el procedimiento de investidura. "Igual mañana les viene bien a ellos", ha insistido.

Ábalos entiende que esta reforma constitucional no sería tan complicada y, pese a que defiende la pluralidad política, asegura ésta no puede "ser un problema".

"Yo integro la realidad, quiero instrumentos que permitan que el pluralismo funcione y no sea un problema. Que esto sea positivo y no negativo", ha alegado.

ACUERDO CERRADO SOLO CON PRC

Ábalos ha revelado que el único documento suscrito que tiene el PSOE para garantizar el apoyo a Sánchez en la investidura del próximo lunes es con el PRC, aunque admite que hay buena disposición por parte de PNV y Compromís, y este jueves se reunirá con Coalición Canaria (CC).

"No quiere decir que nos vayan a apoyar pero quieren hablar", ha asegurado Ábalos sobre CC, quitando hierro a que esta semana el PSOE haya forjado un pacto para la Presidencia de Canarias que va en detrimento de CC.

"Son los partidos que curiosamente tienen un compromiso con sus territorios y por tanto, su actitud no es perjuiciosa", ha señalado el ministro, que valora "importante" el apoyo de estas formaciones que "no juegan más que por interés en sus comunidades y municipios".

Sobre el posible apoyo de ERC a la investidura, Ábalos ha reconocido que no hay ninguna negociación, "solo intercambio de impresiones". "No le pedimos nada", ha recalcado, aduciendo que en los contactos con Esquerra no se ha ofertado nada y no se ha hablado de autodeterminación. Así, ve la carta del president de la Generalitat, Quim Torra, en la que pidió rechazar la investidura como muestra de que no se están contemplando las demandas sobre un referéndum.

De Esquerra ha dicho que su posición ha sido siempre la de no bloquear, "no veo un voto afirmativo". "Pero si la intención es no bloquear, lo normal es que se abstengan", ha subrayado, aunque, a la vez, entiende que puedan tomar otra decisión.

NO HAY VETO A IGLESIAS, PERO NO HARÁ MÁS OFERTAS A PODEMOS

Por otro lado, el dirigente socialista ha negado que exista un veto a la entrada del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Gobierno. Para Ábalos "el hecho de no elegirlo como ministro no entraña un elemento de veto" y ha añadido que de ser así, "estarían vetados todos los españoles o diputados que no sean los elegidos para formar Gobierno".

"Eso no es así, la capacidad propositiva no encierra un veto", ha defendido Ábalos, que no obstante, deja abierta la posibilidad de que Iglesias pueda ocupar finalmente alguna cartera. "Claro que puede ser, incluso puede ser presidente del Gobierno, es uno de los aspectos de la democracia", ha ironizado. "Bueno, lo pueden hablar, pero de momento no lo han hablado", ha explicado.

Asimismo, ha puesto en valor que su partido ha cambiado su posición sobre un gobierno en solitario y están hablando con Podemos de las fórmulas y posibilidades, e incluso Sánchez ha planteado la incorporación de personas "vinculadas" a la formación 'morada' al gobierno, pero "sin determinar un número".

"Primero hablemos de un programa de gobierno y una vez de acuerdo, planteemos un equipo para ese gobierno que debe desarrollar el Presidente", ha explicado Ábalos, que asegura que Sánchez hablará con Iglesias antes del debate de investidura del lunes.