Abel Caballero advierte que los Ayuntamientos no aceptarán competencias que cedan las CC.AA. si no les dan los recursos

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha advertido que en los Ayuntamientos no aceptarán las competencias que les cedan las Comunidades Autónomas "si no se transmiten los recursos" necesarios para llevarlas a cabo.

"Algunas CC.AA. centrifugan responsabilidades a los ayuntamientos, pero no nos dan los recursos necesarios y eso desde la FEMP lo vamos a luchar. Cada vez que una CC.AA. ceda una competencia no la vamos a asumir si no viene con su coste", ha explicado Caballero en su intervención en la apertura del XII Pleno de la FEMP en Madrid.

Además, ha destacado que cada vez que ocurra una situación así, la FEMP va a desplazarse hasta la comunidad implicada para hacer que "rectifique" y ceda también los recursos económicos. "Vamos a hacer una defensa colectiva para defender nuestra capacidad de actuar", ha puntualizado.

