13 de septiembre de 2019

Abogado de Puigdemont cree que la sentencia del 'procés' será "dura" y reactivará la euroorden contra el expresidente

BILBAO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' será "dura" y reactivará la euroorden contra su defendido, aunque "estamos preparados para eso".

Boye, que también ejerce la defensa de los exconsellers Meritxell Serret y Toni Comín, así como del actual president, Quim Torra, ha participado este viernes en Bilbao en la conferencia 'Lawfare: macrojuicios en el estado español en 2019', que se ha desarrollado en el Colegio de Abogados de Vizcaya.

En declaraciones previas a los medios de comunicación, Boye ha sido cuestionado por la situación de su defendido en Bélgica y el juicio en el Tribunal Supremo a la cúpula del 'procés' independentista, que se encuentra a la espera de sentencia.

Tras ironizar respecto a que "si hay guerra y nadie va no hay conflicto", Boye ha considerado que cada líder soberanista tomó en su momento "las decisiones que tenía que tomar y que consideró oportunas, y ahora se está a la espera de la sentencia".

En este sentido, ha defendido que el expresidente Puigdemont está muy "firme" y de hecho "hoy está en Suiza y Alemania dando conferencias". "Él es la última línea de defensa del soberanismo catalán y está cumpliendo con lo que la sociedad espera de él", ha añadido.

Por otro lado, y tras advertir de que el juicio del 'procés' ha sido un "proceso innecesario", ha afirmado que en Alemania "las mismas pruebas por los mismos cargos se resolvieron en semanas". "Hay una parte muy innecesaria de todo lo que se ha hecho, partiendo del punto de que este juicio no era necesario porque no hay un delito", ha indicado, para añadir que "la sentencia va a ser dura, sin duda".

Asimismo, ha augurado que las euroórdenes para detener a los miembros del anterior Govern se reactivarán tras la sentencia del Tribunal Supremo. "Nosotros estamos preparados para eso. Sabemos que una vez haya sentencia se va a reactivar y comenzará esto de nuevo por tercera vez", ha incidido.

Preguntado por el hecho de que la Junta Electoral dejase vacantes, entre otros, el escaño de Puigdemont en el Parlamento europeo al no recoger éste su acta en Madrid, Boye ha recordado que la defensa del expresident tiene presentadas dos demandas contencioso-administrativas en el Tribunal Supremo que están pendiente de resolverse, así como un recurso de casación en el Tribunal de Justicia de la UE en cuanto a las medidas cautelares, y una demanda por el fondo del asunto.

"Están todos los frentes abiertos y con la ley en la mano y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español no cabe duda de que tenemos razón. Lo que pasa es que en estos casos se rescribe la ley y la jurisprudencia", ha añadido.

TORRA

Asimismo, Boye se ha referido al próximo juicio contra el presidente catalán, Quim Torra, por presunta desobediencia al negarse a retirar una pancarta con un lazo amarillo del Palacio de la Generalitat y la posibilidad de que no acuda al mismo al coincidir con el debate de política general que se desarrollará en el Parlament a finales de este mes. Asimismo, el TSJ catalán rechazó días atrás la pretensión del presidente de la Generalitat de cambiar las fechas del juicio.

En este sentido, su abogado ha reconocido que lo de asistir a la vista oral es una decisión que tendrá que tomar en su momento el propio Quim Torra. "Él tomará la decisión que considere adecuada. El abogado debe defenderle y él tomar las decisiones que considere adecuadas. Yo no voy a aconsejarle en uno u otro sentido porque no me corresponde", ha remarcado.

Por último, ha denunciado la situación generada en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque "parece que estamos en un circo pobre donde quien vende las entradas después hace de acomodador y domador de elefantes".

"Hemos recusado a los magistrados y se ha designado como instructor de la recusación al instructor de la causa que ya estaba recusado por nosotros", ha indicado, motivo por el que ha reclamado "un poco de seriedad".