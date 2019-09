Aguado dice que Errejón se tomó Madrid "como un destierro" y ha buscado la primera opción para volver al Congreso

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepreseidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado este domingo que el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Íñigo Errejón, se tomó la política madrileña "como un destierro" y "ha buscado la primera opción para volver a hacer política nacional".

Según ha manifestado Aguado en declaraciones a los medios antes del comienzo de la final de la Supercopa de baloncesto, con su salto a la política nacional encabezando una candidatura de Más Madrid a las elecciones generales del 10 de noviembre, Errejón "ha quedado retratado, se le ha caído la careta".

"Yo no sé qué le parecerá a sus votantes de la Comunidad de Madrid pero creo que a nadie se le escapa que a Errejón no le interesaba para nada la Comunidad de Madrid, no le interesan para nada los problemas de los madrileños", ha señalado el vicepresidente.

A su juicio, "él se lo tomó como lo que fue dentro de su partido, como un destierro aquí, a la Comunidad de Madrid, en lugar de como una oportunidad, y ha buscado la primera opción para volver ha hacer política nacional, que es lo que le gusta, lo que quiere hacer".

Aguado ha agregado que "en lo personal" no tiene nada en contra de Errejón y le desea "lo mejor".