25 de julio de 2019

Albert Rivera subraya a Sánchez que España "no es un botín a repartirse" y cree que el ego ha impedido su "plan"

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha recalcado este jueves al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, que España "no es un botín a repartirse" y ha defendido que el ego es el que ha impedido que haya podido llevar adelante su "plan".

"Porque el 'plan Sánchez' era esto: llegar al final y repartirse el botín, pero la banda no se ha puesto de acuerdo en cómo repartírselo", ha constatado el líder de la formación naranja durante su discurso en el Pleno de investidura.

LA QUE HAN "LIADO"

Rivera ha censurado que tanto el PSOE como Unidas Podemos hayan hecho "perder el tiempo, la esperanza y las ganas" a los españoles" que, a su juicio, ven con "estupor" la que Sánchez y su "banda" han "liado".

"Toda España paralizada por un Ministerio. Ésa es la realidad", ha denunciado el líder de la formación naranja, quien se ha preguntado cómo puede ser un candidato capaz de sacar la mayoría que necesita para salir investido presidente si ni siquiera se pone de acuerdo con su socio preferente en la persona que poner al frente de un ministerio.

Rivera ha señalado que al PSOE y Unidas Podemos no les separa ni la política territorial, ni el modelo económico, sino que sólo les separa el ego, un ego, ha dicho, que "no les cabe en la silla". "Sólo se han peleado por los sillones, y por eso no se han puesto de acuerdo", ha añadido.

EL "CULEBRÓN" CONTINUARÁ EN VERANO

El líder 'naranja' ha defendido que España se merece un Gobierno que "se ponga en marcha" y que discrepa de "muchas cosas" del PSOE y Unidas Podemos, pero le ha recordado a Sánchez que tiene el mandato del Rey para formar Gobierno. "Usted no es el Rey, sino el candidato, y tenía un mandato pero ha fracasado por su incapacidad de ser serio", ha dicho.

Pese a todo, Rivera cree que, "a pesar de la banda de Sánchez y de Sánchez", España se va a "sobreponer" al mandato de su Gobierno cuando lo consigan formar, puesto que el presidente de Cs cree que tanto el PSOE como Unidas Podemos alargarán este "teatro" y el espectáculo seguirá como "culebrón de verano". "Pero los españoles no se merece ni este espectáculo ni a un presidente como usted", ha apostillado.