19 de septiembre de 2019

Alcalde Madrid se enfrenta a Vox por llevar al minuto de silencio con una pancarta que niega la violencia machista

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha encarado este jueves con el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, por haberse presentado en el minuto de silencio en Cibeles por la última mujer asesinada en Madrid con una pancarta que niega la violencia de género.

"Esto es una realidad dramática, la primera causa de muerte en Madrid, y me gustaría que me hubieras comunicado que venías con una pancarta", le ha reprochado a Smith, que portaba una pancarta en la que se leía 'La violencia no tiene género'.

Tras haber anunciado ayer la formación liderada por Santiago Abascal que no participarían en este minuto de silencio, finalmente se han presentado en la plaza de Cibeles con una pancarta que niega la existencia de estos asesinatos por cuestión de género. Cuando han aparecido, el regidor madrileño no ha dudado en acercarse a ellos.

Así, le ha recordado a Ortega Smith que "en 2018 un 20 por ciento de los asesinatos fueron mujeres, y es una realidad incontestable". Ha precisado que "es cierto que hay violencia intrafamiliar, pero también es cierto que un 20 por ciento es asesinato de mujeres", el ha indicado a renglón seguido.

"Y aunque solo fuera el uno por ciento, la vida vale lo mismo. No me va a decir el alcalde", ha comenzado a responder el portavoz de Vox, a quien Martínez-Almeida ha replicado que él no decía "eso", sino que existe "una realidad dramática" que es "la primera causa de muerte en Madrid".

Además, le ha echado en cara que no le hubiera comunicado que acudiría con una pancarta. "A mí nadie me preguntó la pancarta que se iba a poner", ha lanzado a su vez Ortega Smith.

En este punto, el regidor le ha explicado que se trata de la pancarta que se pone "habitualmente" en el Consistorio, y que lo "razonable" es que todos se juntaran en torno a ella. Smith le ha respondido que es "la que pone la izquierda".

"Yo no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, pero eso no quiere decir que se coloquen dos distintas", ha expresado Almeida, quien ha lamentado no haber llegado a un acuerdo.

"COMPROMISO INQUEBRANTABLE"

Una vez ha finalizado el encontronazo entre ambos y ha tenido lugar el minuto de silencio, ante los medios de comunicación, el alcalde ha reiterado el "compromiso inquebrantable del Ayuntamiento" contra la violencia de género.

"Toda muestra de división, de enfrentamiento, en la violencia contra las mujeres es un flaco favor, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica y saber llegar a espacios de entendimiento común. No entraré en valoraciones de lo que ha ocurrido. No puede volver a pasar en esta situación", ha lanzado.

Por ello ha pedido "la lealtad suficiente" para que se pueda "encontrar un espacio común en el que los madrileños y madrileñas tienen el mismo objetivo, acabar con la violencia contra las mujeres". "Apelo a la unidad para afrontar situaciones tan dramáticas. Creo que madrileños no pueden entender lo que se ha producido aquí hoy", ha lamentado.

"HAY VIOLENCIA MACHISTA"

En la misma línea, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha lamentado que exista la violencia machista. "Hay violencia machista en este país, en Madrid, y tenemos que combatirla. Nadie niega la existencia de otras violencias", ha precisado.

Begoña Villacís ha animado a sumarse a la lucha contra esta "lacra", que "merece un compromiso de todos", como en el pacto a nivel nacional, ha recordado a continuación. Tras indicar que la violencia machista "se ha cobrado ya muchas víctimas", Villacís ha puesto en valor que "todo lo conseguido" es fruto de la sociedad, y "no de ningún partido".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz del ejecutivo municipal, Inmaculada Sanz, ha lamentado no haber podido encontrar un espacio de consenso ante las "salvajadas" que conlleva la violencia de género, con "cuestiones terribles".

Asimismo, considera que la actitud de Vox con una pancarta alternativa "no es adecuada", y ha instado a encontrarlos "en el camino" de la lucha contra la violencia machista.