Álvarez de Toledo critica a los movimientos #MeToo: son vengativos, mojigatos y limitan a las mujeres

449125.1.500.286.20190815120546

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cuestionado los movimientos de denuncia del estilo #MeToo contra el acoso sexual, ya que considera que se han "radicalizado" y que son "vengativos, mojigatos y tratan a las mujeres como menores de edad".

Así se ha pronunciado la dirigente del PP al ser preguntada por este tipo de movimientos de denuncia pública que han vuelto a la actualidad después de que el tenor Plácido Domingo haya sido acusado por una decena de mujeres relatando supuestos episodios de acoso ocurridos a lo largo de las tres últimas décadas. "Son movimientos que se han ido radicalizando, son vengativos, mojigatos, y que nos limitan a las mujeres", sostiene.

A su juicio, este tipo de campañas "tratan a las mujeres como menores de edad". "Y yo no quiero --se queja--. Somos responsables, libres y tomamos nuestras propias decisiones. Ése es el enfoque que hay que dar a las mujeres y a las niñas para que crezcan fuertes y capaces de afrontar los desafíos de la sociedad contemporánea".

LAS MUJERES SOMOS LIBRES Y NO ACEPTO QUE CARMEN CALVO HABLE POR MI

También critica que la vicepresidenta Carmen Calvo identifique el feminismo con el socialismo y está convencida de que "las mujeres no se consideran víctimas de nacimiento, ni quieren que los políticos las traten como menores de edad y con condescendencia infinita". "Durante muchos años los hombres hablaron en nombre de las mujeres y luchamos para evitarlo, y ahora resulta que tenemos que aceptar que otras mujeres hablen en nuestro nombre --protesta--. Yo no acepto que hablen en mi nombre ni un hombre ni una mujer".

A su juicio, "hay una determinada izquierda que pretende dar a entender que la violencia de género, de pareja, es un crimen político, ideológico, y que detrás de ese crimen hay una ideología que sería el heteropatriarcado capitalista, que sería la derecha".

"Y yo dijo no --proclama--, la derecha no mata mujeres. La violencia en las parejas, contra las mujeres, de género, no tiene detrás una organización machista, de hombres que se dedican a matar a mujeres, una organización de derechas, un mundo de derechas que está organizado para intentar eliminar a las mujeres".

Para Álvarez de Toledo, esa lectura que hace parte de la izquierda "es una radical falsedad" y "una perversión total del problema, que no ayuda a resolverlo". "Puede ayudar a la izquierda a movilizar determinados sectores y en algunos momentos intentar criminalizar a la derecha, pero no ayuda a resolver el problema y no ayuda a las mujeres al final --opina--. Una vez más nos utilizan en una guerra política, pero no nos ayudan, más bien todo lo contrario".

LIBERTAD DE VOTO PARA DIPUTADOS DEL PP EN TEMAS MORALES

Por otro lado, Álvarez de Toledo ha confirmado su decisión de que los diputados del PP, además de contar con mucha autonomía en esta nueva etapa, puedan acogerse al voto en conciencia en asuntos que afecten a "debates éticos" como pudiera ser lo relativo a la legislación del aborto.

En su opinión, "es una manera muy razonable de resolver estos asuntos que pueden afectar a la conciencia, asuntos morales siempre delicados y complejos que requieren sensibilidad y que para algunas personas puede justificar la libertad de voto en esas áreas".