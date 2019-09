Iglesias ve "legítimo y previsible" que Errejón se presente y avanza que no está lejos un acuerdo con Compromís

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que es "legitimo y muy previsible" que Íñigo Errejón haya decidido presentarse a las generales del 10 de noviembre con su plataforma Más Madrid. Avanza además que ha hablado con la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, para llegar a un acuerdo y presentar una lista conjunta para estos nuevos comicios. "No estamos lejos", ha añadido.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha apuntado que ahora toca conocer si la plataforma de Errejón será solo una opción para Madrid, como otras fuerzas "regionales", o si buscará alianzas en otros territorios. En todo caso, recuerda que sería un error si en precampaña se habla "solo de los partidos y de sus relaciones", ya que lo relevante es que se hable de lo que la sociedad "se juega" en la repetición electoral.

"Me preocupa que no se hable de lo que nos estamos jugando: Derogar la reforma laboral, intervenir los precios del alquiler. Es lógico hablar de partidos y de encuestas, pero lo importante es saber lo que se juega la gente con su voto", ha explicado.

En todo caso, sobre la entrada de Errejón --cofundador de Podemos-- en la precampaña, y en relación a la fragmentación del voto de izquierdas que puede conllevar, ha indicado que se debe respetar que haya muchas opciones y que "las escisiones no son una novedad en la política española".

Así, apuesta por no hablar tanto de "etiquetas" electorales y centrarse en defender los derechos. "Se habla mucho de dividir la izquierda, hay que dejar de patrimonializar la izquierda", ha apostillado, para acto seguido recordar que hay partidos que se dicen de esta ideología política pero que luego no quieren derogar la reforma laboral o intervenir el precio de los alquileres --por el PSOE--.

En este sentido, asume como "lógico" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, prefiriera tener que acordar con Errejón, dado que éste en las autonómicas ofreció apoyar un gobierno en la Comunidad de Madrid de Gabilondo (PSOE) con Ciudadanos sin pedir nada a cambio.

"Normal, a nadie le puede extrañar que prefiera eso Sánchez", ha recalcado, para luego advertir de que todos serán juzgados "por lo hechos" y por hasta qué punto han sido fieles a sus principios y su palabra.

EL ACUERDO CON COMPROMIS

A la pregunta de cómo pueden afectar al partido morado las diferentes alianzas que Errejón pueda tejer a nivel nacional, Iglesia ha apuntado que si bien está por ver si Más Madrid se queda en el ámbito regional, por su parte ha mantenido ya una conversación con la coportavoz de Compromís porque le gustaría llegar a un acuerdo con su formación política par concurrir juntos.

"Hay contactos y no estamos muy lejos", ha añadido, para apostillar que le hubiera gustado que unieran fuerzas en abril pero que la fuerza valenciana entendió que "era mejor por separado".

Ha recordado que los resultados de las elecciones muestran que "es mejor juntos", y opina que en caso de que en las autonómicas hubieran ido en coalición probablemente Oltra sería hoy presidenta de la Comunidad Valenciana. "Sumar es algo que la gente aprecia. Se recibiría bien. Ojalá lleguemos a un acuerdo", ha reiterado.

RESPETO AL PARLAMENTARISMO

Más allá de posibles pactos preelectorales, Iglesias ha indicado que está convencido de que independientemente del resultado de las generales, el próximo gobierno será de coalición. Por eso, ha subrayado que la exigencia de su partido será que haya respeto hacia lo que la ciudadanía haya votado y que no se dé un "apartheid" hacia los morados, tal y como señala que ocurre.

Tras culpar del fracaso de las negociaciones a las presiones de la CEOE y de Botín, presidenta del Santander, Iglesias ha recordado que el PSOE debe entender que el sistema político español es parlamentario y no presidencialista, por lo que el jefe del Ejecutivo no se elige de manera directa sino a través de acuerdos parlamentarios.

Apunta que los partidos llegan "mal acostumbrados" por las mayorías absolutas, y ha pedido a Sánchez que tome ejemplo de las comunidades autónomas, donde sí que se dan coaliciones para formar gobierno. "El PSOE quiere reformar la Constitución", ha apuntado, para luego aseverar que ellos pedirán que se respete.

LOS ESPAÑOLES "NO SON IDIOTAS"

Además, el líder morado ha cargado una vez más contra el líder socialista señalando que hoy no hay Gobierno en España porque Sánchez no podría haber dormido con una coalición con Unidas Podemos. "Los españoles no son idiotas, saben por qué no hubo gobierno en España, y si había dudas, Sánchez las disipó diciendo que no podría dormir", ha argumentado.

Para Iglesia, las presiones de determinados actores para que no llegaran a entrar en el Gobierno llevó a la repetición electoral, y ha recordado que en caso de que tras el 10N lleguen a La Moncloa, si hay recesión "los recortes serán por arriba", se subirá el Salario Mínimo Interprofesional e intervendrán el mercado del alquiler.

Preguntado por el reparto de culpas por la repetición electoral, el líder morado ha recalcado que es evidente que el PSOE nunca quiso el acuerdo, por lo que "es imposible la coalición cuando una de las dos partes no quiere". Cree que pecó de ingenuidad al pensar que tras aceptar su veto personal se desbloquearía la situación, y opina que incluso en el caso de que hubieran aceptado la oferta de julio del PSOE, habrían encontrado alguna "excusa" para que el cogobierno no fuera posible.

"Es evidente que Sánchez no me dijo la verdad, Nos ofreció un gobierno de coalición antes y después de las elecciones. Pedro Sánchez no me dijo la verdad", ha reiterado, tras admitir que su error fue haberse "fiado" del líder socialista.