24 de septiembre de 2019

Arrimadas critica que Torra defienda a gente "que podría acabar siendo terrorista" y que les anime a salir a las calles

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por defender a los nueve detenidos pertenecientes a los CDR que "podrían acabar siendo terroristas" y por "animar" a los ciudadanos independentistas a "salir a las calles cantando consignas de ETA".

"No sé si me preocupa más que haya grupos, aunque sean pequeños, que pudieran estar planeando actos terroristas o ver a miembros muy importantes de la política separatista que están apoyando a gente que podría acabar siendo terrorista, porque vemos que la reacción de Torra es salir a defender a estos señores detenidos sin saber siquiera si tenían planificado algo", ha insistido Arrimadas en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Arrimadas ha asegurado que esta situación produce una sensación de "indefensión y de desamparo" en los partidos constitucionalistas en Cataluña al comprobar que tienen un presidente que ha dicho públicamente que la detención de los nueve miembros del CDR es "represión". "Es una sensación de abandono que yo de verdad no sé cómo explicarla", ha puntualizado.

Además, ha contradecido a los grupos políticos separatistas que dicen que dentro del independentismo "no hay gente violenta" puesto que, a su juicio, "no se puede negar" que dentro del CDR hay "grupos violentos que ya han ejercido la violencia en las calles" de Cataluña. "Como son tan buena gente todos, no puede haber nadie violento dentro de esos dos millones de personas que votan a un partido independentista. Evidentemente nadie está diciendo que hay dos millones de terroristas, hay gente normal y pacífica, pero no se puede negar que hay grupos que ya han ejercido la violencia", ha explicado.

Por eso, ha resaltado que aquellos que defiendan a los detenidos, primero deberían esperar la respuesta que dicte la Justicia porque en el caso de que los hechos se sentencien como actos terroristas, se tendrá que "condenar rotundamente". "Vamos a respetar las decisiones, pero sin tapar la realidad porque por supuesto que hay grupos violentos porque los hemos visto con nuestros propios ojos", ha añadido.

CRITICA LA ACTITUD DE SÁNCHEZ E IGLESIAS

Arrimadas también ha criticado la actitud del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al decir que en Cataluña "no pasa nada" cuando se está comprobado que "los indicios están ahí" con las detenciones por posibles actos terroristas en la comunidad autónoma.

Por eso, la portavoz naranja se ha dirigido en concreto a Sánchez para preguntarle "qué más" tiene que suceder para que deje de intentar formar Gobierno con grupos separatistas que apoyan este tipo de actos. "¿A qué tenemos que esperar para que el Gobierno de España entienda que no se puede gobernar con Puigdemont en la Diputación de Barcelona?", ha preguntado.

Arrimadas también ha afeado la actitud del secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al decir que el líder morado "no ve la indefensión" de los partidos constitucionalista que existe en Cataluña. Según ha considerado, Iglesias "no ve situación de peligro" porque en Madrid "estará en su chalé con un policía en su puerta". "A lo mejor no ve peligro, pero los que son concejales en su provincia catalana que no tienen escolta, ¿qué sensación crees que tienen?", ha concluido.