Artur Mas asegura que "el futuro del PDeCAT no se decide en Waterloo", aunque dice que Puigdemont influye

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado este lunes que el futuro del PDeCAT no lo decide el también expresidente Carles Puigdemont: "El futuro del PDeCAT no se decide en Waterloo, lo deciden los asociados", aunque ha sostenido que Puigdemont influye.

"Una cosa es influir y la otra decidir. La última palabra la tendrán las 14.000 personas asociadas al partido", ha explicado Mas preguntado el proceso de reordenación del PDeCAT y JxCat, en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Ha dicho que si el PDeCAT se debe integrar en JxCat debe ser para que esta marca vaya más allá de un espacio electoral: "Me interesa una herramienta que sirva para desarrollar un proyecto de país".

Ha considerado que él y Puigdemont tienen el mismo objetivo, que es que JxCat no sea solo una marca que se presenta a elecciones "sino una organización política que funcione con todos los códigos de conducta, estatutos y asociados".

Mas ha explicado que están encallados en la decisión de cómo debe ser la integración de ambas marcas, porque el PDeCAT nació para ocupar el espacio de Convergència con una refundación, y que ahora no se puede hacer otra sin un objetivo que vaya más allá porque "se hizo hace solo tres años".

Preguntado por la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, ha dicho que lo peor serían elecciones: "No tienen sentido si no sabemos que camino se seguirá que no se pueda seguir ahora".

Sobre si repetiría de candidato a la presidencia de la Generalitat, como otras veces ha dicho, no tiene ganas de volver pero no lo descarta: "Si estuviéramos en una situación más normalizada yo me descartaría. Pero ahora no puedo. No lo puedo descartar por la situación" que se vive.