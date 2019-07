24 de julio de 2019

Asens (ECP) dice que se ha abierto una "pequeña rendija" pero que el discurso de Sánchez fue humillante

BARCELONA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de En Comú Podem (ECP) en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este miércoles que se ha abierto una "pequeña rendija" para prosperar en la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha criticado que el discurso del presidente en funciones hacia Unidas Podemos, a su juicio, fue humillante.

"Para nosotros fue humillante, arrogante y despectivo. Todo se nos vino muy cuesta arriba", ha declarado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha dicho que han ido oscilando entre el pesimismo y el optimismo y que ahora ven una pequeña ventana de oportunidad aunque no será fácil.

"Cambiamos el voto en el último momento, del no a la abstención, como gesto de buena voluntad para intentar darnos todos una última oportunidad", ha explicado sobre la sesión celebrada el martes en el Congreso donde Unidas Podemos se abstuvo.

Para Asens, el discurso de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, utilizando a su parecer un tono conciliador, fue un elemento de peso para decidir el cambio de voto.

Aun así, ha explicado que retirar la candidatura de Pablo Iglesias a la presidencia fue un "gesto difícil que no tuvo réplica por parte del PSOE", que a su parecer respondió con menosprecio, en referencia a Sánchez.

Ha añadido que se están reanudando los contactos aunque la situación transcurre "a contrarreloj", y ha apostillado que en todo caso, si no prospera, se volverán a ver en septiembre.

"No es el escenario que queremos porque nos gustaría dejarlo resuelto ahora y que se empiecen a hacer políticas", y ha sostenido que para ellos es muy importante estar en el gobierno para asegurar que sea de progreso.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Preguntado sobre las declaraciones respecto a menores no acompañados del teniente de alcalde de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle (PSC) que gobierna junto a Ada Colau, ha considerado que "fueron unas declaraciones desafortunadas o no se expresó en los términos más correctos".

"Es un tema muy sensible y todos tenemos que ser muy prudentes porque ya hemos vivido episodios de xenofobia" ha seguido, y ha apuntado que no es una competencia del Ayuntamiento, si no de la Generalitat.