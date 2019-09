29 de septiembre de 2019

Batet se conjura para ganar las elecciones "en España y también en Cataluña"

Acusa al independentismo de no condenar la violencia y avisa: "Esto va de lucha de poder entre ellos"

GAVÀ (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha conjurado este sábado para que los socialistas ganen las elecciones generales del 10 de noviembre "en España y también en Catalunya", donde el 28 de abril quedaron segundos por detrás de ERC.

Lo ha dicho en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona) junto al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez; el presidente del Senado, Manel Cruz; el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, ante unas 25.000 personas según cifras de la organización.

Batet ha asegurado que los socialistas salen "a sumar y a ganar", en una repetición electoral de la que ha hecho responsables al resto de partidos con representación en el Congreso que considera que han bloqueado un gobierno liderado por Pedro Sánchez.

"El 28 de abril hubo unas elecciones generales, porque hubo una pinza entre los secesionistas y la derecha, que impidieron aprobar los Presupuestos, los más sociales, buenos para Catalunya y para los municipios de toda España", ha sostenido la presidenta del Congreso.

"LUCHA DE PODER"

Ha advertido de que sigue habiendo peligro pese a que el año de gobierno del PSOE ha permitido un cambio, y ha alertado de un posible gobierno del popular Pablo Casado, y del riesgo de que los independentistas "sigan engañando a la gente".

Para ella, la disputa de los independentistas "no va de independencia, estructuras de Estado, ni de república ni hacer un país mejor. Esto va de lucha de poder entre ellos"; ha acusado al Govern de no gobernar, y ha acusado al independentismo de no condenar la violencia tras las detenciones de CDR por presunto terrorismo.

Ha defendido que el proyecto socialista es ambicioso y valiente; que para aplicarlo es necesario un gobierno estable, coherente y cohesionado "que no dependa de un calentón o de una traición", y ha recordado que Sánchez se ha comprometido a no gobernar a cualquier precio.

MANUEL CRUZ

El presidente del Senado, Manuel Cruz, ha reivindicado "la política empapada de ética: la 'poliética", que ha asegurado que consiste en ofrecer horizontes de valores de dignidad y esperanza, y ha destacado la labor del Senado como instrumento de cohesión social y territorial.

También ha dicho que los políticos de izquierda no conciben la política "como un conjunto de estrategias para tomar por asalto el cielo del poder, sino como servicio publico", y ha criticado a los que dicen que no hay ideologías de izquierdas o de derechas.

"Cuando alguien os diga que no es de izquierdas o de derechas, con absoluta seguridad es de derechas", según él, que ha criticado veladamente al líder de Cs, Albert Rivera, al que ha descrito como el representante de la presunta nueva política.

Ha acusado a Rivera de caminar "abrazado no solo al PP, sino a la extrema derecha de Vox", y ha criticado que hace años defendiera que España está cansada de elegir entre izquierda y derecha, entre rojos y azules, en sus palabras.

RAQUEL SÁNCHEZ

La alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, que se ha encargado de abrir el acto, ha asegurado que el 10 de noviembre los socialistas tienen que "ganar con mayor claridad" y poder fiarse de con quién gobernar, aunque ha reconocido que el reto de dar la vuelta al gobierno del país es difícil.

Ha pedido generar proyectos sólidos, sin divisiones ni confrontaciones, y poner freno a la derecha: "Le tenemos que poner el freno de verdad. No me quiero imaginar a Casado defendiendo a trabajadores y pensionistas, o a Rivera abogando por el pacto o consenso, o a los de Vox, que harán retroceder el país 40 años".