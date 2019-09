16 de septiembre de 2019

Borrell cree que si Johnson hace caso a su Parlamento no tiene mucha más opción que pedir una prórroga del Brexit

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, considera que si el primer ministro británico, Boris Johnson, sigue las indicaciones de su Parlamento, no tendrá "muchas más posibilidades que pedir una prórroga" para el Brexit, aunque ha reconocido que él no está "en los vericuetos cada vez más complicados de la política británica".

"El Parlamento británico ha dicho que no quiere salir sin acuerdo, lógicamente su primer ministro debería seguir las indicaciones de su Parlamento", ha dicho Borrell a su llegada al encuentro internacional 'Paz sin fronteras'.

La próxima presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha afirmado que, si hubiera buenas razones para la prórroga, la UE debería estar dispuesta a concederla, pero por el momento la decisión corresponde a la actual Comisión, con cuyo presidente, Jean-Claude Juncker, se reúne este lunes Johnson.

Respecto a si la UE podría modificar su postura sobre la salvaguarda irlandesa, como han apuntado algunos tabloides británicos, ha pedido no dejarse llevar por las especulaciones --"los tabloides nunca han sido la fuente más segura de información, con todos los respetos", ha dicho-- y ha recordado que la posición de la UE está clara, mientras la que sigue sin estarlo es la británica: "Seguimos sabiendo lo que no quieren, pero todavía no han conseguido explicarnos lo que quieren".