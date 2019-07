18 de julio de 2019

Borrell niega malestar entre España y EEUU ni por la fragata Méndez Núñez ni por el petrolero retenido por Gibraltar

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha negado este jueves que haya malestar entre España y Estados Unidos, ni por la decisión española de retirar la fragata Méndez Núñez de un ejercicio con la US Navy, ni por el caso del petrolero 'Grace 1', abordado por Gibraltar a principios de julio en aguas que España considera propias.

En el caso de la fragata, ha asegurado que no le consta que Estados Unidos haya expresado al Ministerio de Exteriores "ningún malestar". "Las últimas noticias que yo tengo es que la retirada de la fragata de grupo en misión de entrenamiento había sido perfectamente entendida, aseguro que no me consta ninguna reaccion negativa por parte de Estados Unidos", ha dicho.

Precisamente esta semana ha estado en Madrid el subsecretario de la US Navy, Thomas B. Modly, tras una visita a la base de Rota, pero ni Exteriores ni Defensa han informado de ninguna conversación sobre este asunto. En Exteriores se reunió con el director general de Política Exterior y de Seguridad, Enrique Mora, y en Defensa con el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan F. Martínez Núñez, y con la directora general de Política de Defensa, Elena Gómez.

En cuanto al petrolero 'Grace 1', apresado por Gibraltar por violación de las sanciones contra Siria -el petrolero llevaba crudo desde Irán--, ha asegurado que España no tiene "ningún problema" con Estados Unidos, que informó a España de que el buque se aproximaba.

Según ha dicho, Estados Unidos no pidió a España que detuviese el barco, --"si nos lo hubiera pedido lo habríamos hecho", ha asegurado-- y la operación la realizaron los británicos aunque ha afirmado no saber si lo hicieron "a iniciativa propia o a petición americana".

Para España, ha explicado, el problema de la operación es "el viejo litigio de las aguas territoriales" en torno a Gibraltar, pero "en esto los americanos no tienen nada que ver". Borrell ha asegurado que España expresó su protesta ante las autoridades británicas por la operación en unas aguas que España considera propias, pero pese a ello el buque "sigue estando allí".

El ministro se ha expresado así en declaraciones a los periodistas antes de participar en la Casa de América en un coloquio con el profesor Joseph Weiler, director del Instituto de Estudios Europeos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, sobre "EEUU y la UE en el nuevo escenario internacional".