Caballero compara resultados del 28A con los de Vigo para decir que no pactaría con Podemos por la diferencia de votos

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha comparado los resultados de las elecciones generales con los que sacó el PSOE en Vigo para decir que él "nunca" pactaría en su localidad con las mareas de Unidas Podemos para conformar un Gobierno de coalición por la diferencia de votos entre ambas formaciones.

Preguntado por si apoya o no la decisión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de no aceptar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos, que es cuarta fuerza política en el Congreso con 42 escaños, Caballero ha hecho un símil a nivel municipal y ha destacado que no pactaría con las mareas moradas porque el 26M el PSOE "sacó veinte concejales y ellos dos".

"Ni pacté ni pactaría con mareas, que es el equivalente a Podemos --a nivel nacional-- porque ellos tiene dos concejales y nosotros veinte y mi desarrollo político ha llevado a que mi lista tenga esos veinte. Es una forma de hacer política", ha señalado Caballero a su entrada al XII Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Madrid.

Sin embargo, el socialista no ha querido valorar las declaraciones de Sánchez en las que dijo que un Gobierno de España en el que estuviera Unidas Podemos a mano de las políticas activas de empleo le quitaría el sueño por las noches.