7 de octubre de 2019

Calviño lamenta que Rivera vetara a Sánchez tras el 28A y ahora no vea problema en pactar

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha lamentado que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, vetara al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en las elecciones de abril, ya que eso habría desbloqueado la situación, y que ahora no vea problema en pactar.

En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, ha indicado que siente "rabia" ante el giro de Rivera para pactar ahora con el PSOE porque considera que su tras el 28A bloqueó la formación de gobierno.

"Si no había problema, no tendríamos que ir a unas nuevas elecciones", ha criticado la titular de Economía, quien ha señalado que se ha demostrado que las razones que alegó para no apoyar a Sánchez eran "falsas".

A juicio de Calviño, el veto de Ciudadanos a Sánchez no tenía "ningún sentido" y por ello Rivera ahora cambia de posición. ¿Por qué hacer un cordón sanitario al PSOE? ¿Por qué posicionarse tan cerca de la ultraderecha?", se ha preguntado, extendiendo esta crítica al PP.

"Debe ser incómodo estar cerca de la extrema derecha y ante unas elecciones en la que la población va a demostrar que es madura y que se sitúa en el centro progresista", ha vaticinado.