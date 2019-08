30 de julio de 2019

Calvo afirma que el Gobierno ha decidido intervenir ahora en los homenajes proetarras por su "evidente intencionalidad"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado este martes que el Ejecutivo ha decidido reportar a la Fiscalía los homenajes proetarras que han tenido lugar este fin de semana en las localidades vascas de Hernani y Oñate, por la "evidente intencionalidad y claridad con la que se ha hecho todo".

La dirigente socialista ha declarado que el Gobierno en funciones ha decidido actuar ahora contra los "actos de exaltación" en favor del ex número dos de ETA, José Javier Zabaleta Elosegi, alias 'Baldo', y de Xabier Ugarte, condenado por el secuestro a Ortega Lara, y no en los realizados anteriormente porque son responsables de lo que ocurre "en este momento", esto es, en el período en el que tienen "conocimiento" y pueden "reaccionar como Gobierno".

Así, Calvo ha dejado claro que este tipo de recibimientos a quienes han salido de la cárcel por la comisión de los "más graves delitos" en un marco de convivencia pacífica son "absolutamente rechazables".

"A los terroristas no se les puede homenajear en una sociedad, en general la española y en particular la vasca, que ha hecho todos los esfuerzos para atajar esta criminalidad con los instrumentos del Estado de derecho y ha luchado por la paz", ha afirmado sobre la intensa lucha que ha habido en España contra el terrorismo de ETA.

La ministra de la Presidencia en funciones ha insistido en que el Ejecutivo ha actuado en este momento porque les parece "inviable e improcedente" que este tipo de homenajes a ex presos etarras se hagan en "poblaciones enteras", añadiendo que "no queda otra" que tomar esa decisión. "Nosotros no somos más que un partido que ha estado desde el punto de arranque de este sufrimiento para la sociedad española y combatiéndolo, incluida la entrega de las vidas de muchos compañeros", ha sentenciado.