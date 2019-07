12 de julio de 2019

Calvo avisa de que cuando habla de que el presidente se plantea "todos los escenarios" se refiere a "absolutamente todo"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha avisado hoy de que cuando dice que el presidente se plantea "todos los escenarios" se refiere a "absolutamente todo". Y, ante la insistencia de Pablo Iglesias de un gobierno de coalición con Podemos, ha advertido de que "salvo Pedro Sánchez, que tiene el encargo del Rey de formar gobierno" todos son prescindibles incluida ella.

Así lo ha afirmado Carmen Calvo en El Escorial, donde ha acudido a impartir la conferencia "Feminismo y Educación", dentro del curso "Filosofía, Tecnología y Medios de Comunicación. La información política en la era de la comunicación global".

En este sentido, Calvo ha recalcado que cuando hablan de todos los escenarios se refieren a que "el presidente tiene la obligación seria y responsable de plantearse todos los escenarios que se puedan dar a partir del lunes 22, todos los que se pueden dar, de qué va a votar cada partido, de qué va a votar cada grupo parlamentario y de cómo nosotros queremos y nos gustaría que esa semana los españoles tuvieran una presidencia de gobierno, que nombre gobierno, y que esté trabajando".

En este sentido, ha recalcado que cuando hablan de diferentes escenarios se refieren a "absolutamente a todo" y ha añadido que el presidente "no tienen ningún interés en que no haya claridad sobre sus intenciones y sus posiciones". "Y tiene que pensar en lo que van a hacer todos, no solamente en lo que nosotros podamos apoyarnos de manera más estable que es Unidas Podemos por afinidad", ha recalcado.

La vicepresidenta en funciones ha insistido en que se sienten los equipos negociadores del PSOE y de Podemos con sus respectivas propuestas y que después de pactar los contenidos "se podrá hablar de otras cuestiones".