12 de julio de 2019

Calvo avisa de que cuando el presidente se plantea "todos los escenarios" se refiere a "absolutamente todo"

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo, ha avisado hoy de que cuando dice que el presidente se plantea "todos los escenarios" se refiere a "absolutamente todo". Y, ante la insistencia de Pablo Iglesias de un gobierno de coalición con Podemos, ha advertido de que "salvo Pedro Sánchez, que tiene el encargo del Rey de formar gobierno" todos son prescindibles incluida ella.

Así lo ha afirmado Carmen Calvo en El Escorial, donde ha acudido a impartir la conferencia "Feminismo y Educación", dentro del curso "Filosofía, Tecnología y Medios de Comunicación. La información política en la era de la comunicación global".

En este sentido, Calvo ha recalcado que cuando hablan de todos los escenarios se refieren a que "el presidente tiene la obligación seria y responsable de plantearse todos los escenarios que se puedan dar a partir del lunes 22, todos los que se pueden dar, de qué va a votar cada partido, de qué va a votar cada grupo parlamentario y de cómo nosotros queremos y nos gustaría que esa semana los españoles tuvieran una presidencia de gobierno, que nombre gobierno, y que esté trabajando".

En este sentido, ha recalcado que cuando hablan de diferentes escenarios se refieren a "absolutamente a todo" y ha añadido que el presidente "no tienen ningún interés en que no haya claridad sobre sus intenciones y sus posiciones". "Y tiene que pensar en lo que van a hacer todos, no solamente en lo que nosotros podamos apoyarnos de manera más estable que es Unidas Podemos por afinidad", ha recalcado.

La vicepresidenta en funciones ha insistido en que se sienten los equipos negociadores del PSOE y de Podemos con sus respectivas propuestas y que después de pactar los contenidos "se podrá hablar de otras cuestiones".

"TRAS LOS CONTENIDOS SE PODRÁ HABLAR DE OTRAS CUESTIONES"

La dirigente socialista no ha querido pronunciarse al ser preguntada por la consulta que va a realizar Podemos a sus bases sobre si quieren un gobierno monocolor o uno de coalición con Podemos. Se ha limitado a insistir en que "no es un asunto de adjetivo" el tipo de Gobierno, sino "sustantivo", en referencia al contenido programático.

Siguiendo este argumento ha insistido en la necesidad de negociar los contenidos con el partido 'morado', por entender que eso es lo "fundamental" mientras que ha situado el resto como "secundario". Calvo ha recriminado a Podemos que lleven días "sin avanzar" por culpa de ellos. "Si hace ya días nos hubiéramos sentado a hablar de contenidos, ahora estaríamos en otro sitio", ha insistido.

Por ello, ha instado a Pablo Iglesias a que este fin de semana se sienten los equipos con propuestas: "A ver si aprovechamos el fin de semana con documentos y equipos".

INSTA A APROVECHAR EL FIN DE SEMANA

En cuanto a la calificación de "estupidez" que ha hecho Pablo Iglesias de la propuesta del Gobierno de que puedan ocupar puestos en ministerios técnicos, ha precisado que ella no califica de estupidez a nada porque considera "legítimo" que cada partido proponga su contenido y estrategia.

En este punto, ha vuelto a reiterar que cada partido tiene su responsabilidad. El PSOE, la máxima por ser el partido más votado y tener Pedro Sánchez el encargo del Rey de formar gobierno. Pero también PP y Cs, ha dicho, tienen que asumir la suya. "Los 350 escaños tienen responsabilidades", ha recalcado.

Pero ha insistido en que lo importante es empezar por el proyecto político partiendo del programa electoral que ganó las elecciones, aunque ha recordado que el documento que ha preparado ella junto con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, incluye propuestas del programa de Podemos.

No obstante, ha vuelto a recalcar que ambas fuerzas políticas tienen "afinidad" en políticas sociales pero que tienen "grandes divergencias" en asuntos de Estado.

Pero recalca que, una vez alcanzado un acuerdo sobre el contenido "vendrán otras soluciones y otras circunstancias". En este sentido, ha precisado que, una vez que Pedro Sánchez alcance la investidura "tomará decisiones".