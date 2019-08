Calvo dice que se debe intentar un gobierno progresista, sin apoyo del independentismo, para no ir a otras elecciones

ZARAGOZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha manifestado que hay que "intentar ahora por todos los medios un gobierno progresista, sin que necesitemos el apoyo del independentismo, y que otros también muevan pieza responsable por su país" para que los ciudadanos no tengan que volver a las urnas.

Calvo se ha desplazado a Zaragoza para asistir a la toma de posesión del socialista Javier Lambán como presidente del Gobierno de Aragón.

En declaraciones a los medios de comunicación ha expuesto que el PSOE, con 123 escaños, ha tenido "una gran victoria electoral que no nos permite sólo formar Gobierno, como es lógico hemos sido quienes a lo largo de tres meses hemos sido acercándonos a políticas convergente con otro partido de izquierdas, planteando desde el inicio acordar un programa, acordar objetivo, acordar la sustancia en la política y luego después poder a afrontar la fórmula de esa cooperación".

Calvo ha continuado diciendo que durante todo el mes de junio el PSOE ha intentado que "Unidas Podemos comprendiera que lo importante es el programa, los objetivos, las políticas y luego, evidentemente, los demás elementos". En este sentido, ha añadido que "todo ese mes de junio ha sido muy complicado, muchas reuniones hasta que luego después pudimos iniciar una fase de negociación que, para nosotros siempre fue importante en torno al programa y finalmente también en torno a la fórmula de coalición que ellos rechazaron".

La vicepresidenta ha querido aprovechar su comparecencia ante los medios de comunicación para felicitar a Irene Montero y Pablo Iglesias por el nacimiento de su hija Aitana, a quienes les ha trasladado sus mejores deseos.

RESPONSABILIDAD

La vicepresidenta ha dicho que "esta es la realidad, pero también hay otra realidad muy importante y es lo que parece que han querido a las urnas de nuestro país, un gobierno progresista, un gobierno que mira seguro, un gobierno feminista y, sobre todo, un gobierno que no se tenga que sustentar sobre el independentismo".

Según Calvo, "esto ya es responsabilidad de todos, ahora no hay candidato, todos tienen que asumir su parte de responsabilidad para mandar un mensaje a la ciudadanía: construimos o destruimos, hacemos caso de lo que nos han dicho las urnas, que es formar un gobierno progresista que empiece a trabajar pronto o nos desentendemos u otros se desentienden de ese mandato".

La vicepresidenta ha resaltado que "todos los partidos están ahora concernidos, para las derechas España no puede ser una palabra vacía, España tiene que ser también su responsabilidad y su responsabilidad también significa que no pueden obstaculizar la mayoría que ha salido de las urnas, que es una mayoría clara, no suficiente".

Además, ha apostillado que "si no hay alternativa a un Gobierno socialista, a la investidura del presidente en funciones Sánchez, el mensaje que le van a mandar las derechas y el resto de los partidos a la ciudadanía es que para ellos la política no es responder a los problemas la política es otra cosa.

TODAVÍA HAY TIEMPO

Tenemos tiempo por delante, ha considerado Calvo, "todo el mundo tiene que ocupar ahora su lugar y saber si construye, sí responde o si conduce a este país a donde nosotros no queremos".

Ha referido que Sánchez "ha decidido que es muy útil para nosotros y para España siendo el Gobierno que somos ahora en funciones, volver a ver en cuántas cosas propuestas, circunstancias, problemas la ciudadanía quiere seguir aportando y trazando lo que todo el mundo espera, que es que haya gobierno pronto".

"Estamos sentándonos con todos los sectores que pueden seguir aportando a un gobierno progresista que no se sustente sobre quienes no quieren sostener el orden constitucional y la unidad territorial de España que tanto le preocupa Ciudadanos al Partido Popular, pero que tampoco hacen que no hacen nada, evidentemente, de forma positiva y propositiva".

Carmen Calvo ha detallado que van a trabajar constantemente por mejorar nuestro programa y hablarán con todas las fuerzas, como ya ha dicho el presidente para que cada fuerza política "asuma su responsabilidad, si ayuda y construye y fluye para que España tenga Gobierno pronto o si lo va a conducir hacia donde nosotros no queremos y es que las urnas tengan que volver a colocarse".

"La única innovación ha sido poner fecha de investidura, intentar un gobierno con Unidas Podemos, que no ha salido adelante e intentar ahora por todos los medios con un programa progresista sin que necesitemos el apoyo del independentismo, que otros también muevan pieza responsable por su país", ha argumentado.

La también ministra en funciones ha resaltado que "estamos diciendo también a las derechas, aunque que no compartimos evidentemente programa político ni de gobierno con ellas, que lo único que pueden hacer por España y por la Constitución Española es allanar el camino a quien sí ha ganado las elecciones".

Calvo ha asegurado que "hay que empezar por el punto de arranque, y s que el Partido Socialista ganó las elecciones bastante bien, sin tener mayoría absoluta, porque eso es que no va a existir ya. Si partimos de ese reconocimiento podemos construir el resto de las piezas para que los ciudadanos de no tengan que ir a la urnas".

PÚNICA

Acerca de las imputaciones de las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por el caso 'Púnica', y el apoyo de Cs a la investidura de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, Carmen Calvo ha declarado que "la posición política de Ciudadanos es absolutamente inentendible, en muy poco tiempo vinieron ocupar el centro, según ellos, decía la innovación política y en muy poco tiempo lo que han hecho es apoyar a Vox para sacar acuerdos políticos en varios lugares de este país".

La vicepresidenta ha resaltado que si "Cs arropa a un partido político con la larga lista de casos de corrupción judicializado, no en el debate político, en la Justicia española, incluida esta última situación del Partido Popular en Madrid, se quedan absolutamente ya desnudos frente a la opinión pública de este país".

Para Calvo, la formación naranja "ni ha ocupado el centro porque está apoyándose sobre la ultraderecha y además, no solamente no han innovado ni generado nada sino que están sosteniendo en este caso la corrupción de un partido político durante tantos años como es el Partido Popular".

En ese sentido, ha incidido en que "no hace falta ni decirlo, lo está viendo todo el mundo, no requiere más comentario que la evidencia de los hechos y de las decisiones que Ciudadanos está tomando".

El PP, "que a veces procura enmascarar sus fracasos electorales alcanzando el poder, también tendría que hacer una revisión de cuáles son sus verdaderas situaciones, las que tiene Madrid, las que tiene también en otros lugares.