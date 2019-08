30 de julio de 2019

Cargos del PP apelan a la unidad en torno al nuevo equipo de Casado para esta etapa "complicada" sin Gobierno en España

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios cargos del PP han coincidido este martes en apelar a la unidad en torno al nuevo equipo que designará Pablo Casado en la Junta Directiva Nacional por el momento "complicado" que afronta España por la falta de estabilidad y sin que haya un Gobierno tras la investidura fallida del socialista Pedro Sánchez. A su entender, deben salir de esta reunión del partido con un PP "unido y fuerte".

Así, la concejal de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha dicho que "lo más importante" es "reforzar" el partido y los cuadros internos para esta "nueva etapa" que viene, mientras que el exministro Juan Ignacio Zoido, ha defendido la importancia de salir "más fuertes" de lo que están ahora de la reunión.

Por su parte, el senador por Zamora y excoordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado, ante el nombramiento de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz, que Casado tiene "toda la legitimidad" como presidente para hacer la propuesta que estime oportuna y ha añadido que "todos" tienen que hacer un "esfuerzo de apoyar" a ese equipo que designe porque es "un momento muy complicado" para España, dado que no saben si va a haber nuevas elecciones o no.

"Esta inestabilidad en la que está instalado nuestro país no es nada deseable y desde luego la decepción y el fracaso de Pedro Sánchez el otro día, exige un PP fuerte. Tenemos que salir de aquí con un PP unido y fuerte", ha enfatizado Maillo,que ha rechazado que el PP pueda abstenerse en una nueva investidura de Pedro Sánchez.

Ante la posibilidad de que PP, Cs, Vox y CC pudieran concurrir como alternativa a Sánchez en una investidura, Maillo ha señalado que "números hay" pero "evidentemente no es sencillo". "La misma petición que hace el PSOE se podría hacer al revés, aunque otra vez saldrá el 'no es no'", ha resaltado.

LEVY: UNA DIRECCIÓN "CON SENTIDO COMÚN " Y "EMPATÍA"

Por su parte, la vicesecretaria de Estudios y Programas y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha asegurado que el objetivo "más importante" de esta Junta Directiva es que el PP "refuerce" su cuadros internos "para la nueva etapa que se viene".

Según ha afirmado Levy, Casado ha diseñado una nueva dirección con "moderación, sentido común" y "empatía". "Empatía hacia aquellos votantes que no nos votaron en esta ocasión pero que quieren volver a hacerlo", ha subrayado.

Además, la edil ha subrayado la "gran responsabilidad" del PP dado que "las dos izquierdas no se ponen de acuerdo". "Yo le pediría al señor Sánchez que no se vaya de vacaciones hasta que no solucione su desaguisado", ha enfatizado.

También el presidente del Comité Electoral y eurodiputado José Ignacio Zoido otorga a esta reunión ejecutiva 'popular' un papel reforzador del partido: "Saldremos más fuertes todavía de lo que estamos", ha asegurado.

MONTESINOS: LO DE NAVARRA ES "LA PRUEBA DEL ALGODÓN"

Por último, el diputado por Málaga Pablo Montesinos ha señalado que Casado va a "dejar claro" en la Junta Directiva que hará una oposición al Gobierno "marcada por la firmeza, la coherencia y el sentido de Estado".

Montesinos ha insistido en el 'no' de los 'populares' a la investidura de Pedro Sánchez y ha advertido de que los apoyos al PSOE en Navarra son "la prueba del algodón" de que los aliados del candidato a presidente del Gobierno son los "nacionalistas y radicales". "Me gustaría escuchar a algún barón territorial del PSOE, que en estos momentos guardan silencio, si le gusta o no le gusta lo que está haciendo Sánchez en Navarra", ha apostillado.

Por otra parte, y al ser preguntada por la posibilidad de que el centro-derecha pueda buscar una alternativa a la investidura de Pedro Sánchez, la expresidenta del Congreso y diputada del PP Ana Pastor ha afirmado que "lo que se necesita en este país es políticos responsables".